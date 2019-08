Motorola: se filtran imágenes de su nuevo smartphone con Android One [FOTOS]

Después de lanzar el Motorola One Vision recientemente, Motorola, propiedad de Lenovo, pronto podría presentar otro teléfono con Android One basado en Android 9 Pie. Motorola One Action se ha visto en muchas filtraciones desde junio de este año. Sin embargo, hoy se tienen nuevas noticias sobre este dispositivo que será lanzado en breve.

En estos momentos, Motorola tiene algunos dispositivos en el mercado de gama media que vende bajo la serie One Vision, aunque con un éxito bastante regular. Ahora podemos conocer algunas de las características de este nuevo móvil.

La última noticia proviene del filtrador Ishan Agarwal, que sugiere dos opciones de color para la parte trasera: blanco y verde azulado. El render oficial de Motorola One Action también muestra el diseño frontal y posterior del teléfono una vez más.

A principios del mes pasado, el Motorola One Action fue visto en el sitio web de dispositivos recomendados por Android Enterprise de Google, lo que sugiere un lanzamiento inminente. Según este listado, este smartphone de Motorola contará con una pantalla de 6.3 pulgadas, 128GB de almacenamiento y 4GB de RAM. El teléfono ejecutará Android One basado en Android 9 Pie y vendrá con un sensor de huellas digitales ubicado en la parte posterior.

Asimismo, este nuevo móvil de Motorola contará con un cámara triple trasera, colocada verticalmente. El teléfono también incluye un flash LED de doble tono justo debajo del módulo de la cámara. Mientras que en la parte frontal contará con una cámara de 12,6 pulgadas. Además de una batería de 3,500 mAh. Finalmente, habrá que esperar para saber si este móvil llegará a todo Latinoamérica.