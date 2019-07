Smartphone: así puedes borrar todos los datos de un móvil Android antes de venderlo [FOTOS]

Cuando decides cambiar de smartphone, una de las mejores opciones es venderlo o regalarlo. En cualquiera de los dos casos es importante que te asegures de haber borrado todos tus datos personales antes de dárselo a otra persona.

A continuación te mostraremos tres pasos sencillos con los que te puedes asegurar que el próximo dueño de tu smartphone no tendrá acceso a ninguno de tus datos. Para ello nos aseguraremos de borrar todos las cuentas y borrar todos los datos de modo que sean irrecuperables.

La tarjeta de memoria del smartphone

Si tu smartphone tiene una tarjeta microSD, es importante que no lo olvides dentro de ella. Lo ideal es que no entregues la tarjeta de memoria, pues aunque hayas borrado los datos, el nuevo dueño podría usar aplicaciones especializadas para recuperar los datos. Si insistes en entregar tu móvil con su tarjeta de memoria, hay dos pasos que puedes hacer para asegurarte de que los datos que contienen no serán fácilmente recuperables son cifrar la tarjeta microSD y después formatearla.

La tarjeta de memoria.

Para cifrar la tarjeta de memoria, ve a los Ajustes de Android, apartado Seguridad. Ahí deberías encontrar la opción Cifrar tarjeta SD, aunque es posible que el menú se llame de forma ligeramente distinta. Si no lo encuentras, lo más fácil es usar el buscador en los ajustes, en la esquina superior derecha. Después, toca en Cifrar tarjeta SD. El proceso tarda unos minutos.

Después de cifar la tarjeta de memoria, esa una buena idea también formatearla. Para hacerlo, debes ir a los Ajustes de Android, toca en Almacenamiento y por último toca en la tarjeta SD, dónde tendrás la opción de formatear. Como siempre, si no encuentras la opción, usa el buscador de Android.

Formatear tarjeta SD.

Quita tus cuentas del smartphone

Este es uno de los pasos más importantes. Necesitas quitar todas las cuentas que tengas añadidas al smartphone, pero especialmente la de Google. Esto es así porque Android tiene una protección por la cual te pedirá iniciar sesión con la última cuenta que se usó después de hacer un reinicio de fábrica.

Para borrar cuentas de tu smartphone deberás ir de nuevo a Ajustes, para dirigirte a continuación al apartado Cuentas. Ahí te aparecerá normalmente una cuenta de Google y probablemente de otras apps como Facebook, Messenger o WhatsApp. Toca en cada cuenta y después pulsa Eliminar cuenta. Esto hará que varias aplicaciones dejen de funcionar, así que no te extrañes si empiezas a recibir avisos de que X o Y app necesita volver a iniciar sesión.

Quitar tus cuentas.

Restaurar los valores de fábrica del smartphone

Esta opción deja el smartphone como salido de su caja, borrando todos los datos en la memoria interna. Cuando termino el proceso, se mostrará el asistente de inicio, como si fuera un teléfono recién comprado. Recuerda que es un proceso irreversible.

Si todo está en orden, ve a Ajustes, apartado General y ahí deberías encontrar Restablecer valores de fábrica. Este es uno de los ajustes que más cambia de lugar y nombre de un Android a otro (no solo por distintos fabricantes, sino en distintas versiones de Android), así que es posible que necesites usar el buscador. Si estás de acuerdo, pulsa Restablecer. Luego de esto, el smartphone está listo para que lo vendas o regales a otra persona.