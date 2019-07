Motorola ha desvelado por completo a su nuevo smartphone más económico [FOTOS]

En los últimos meses, Motorola está lanzado una serie de smartphones más que interesantes, entre los que destacan los Motorola One y Motorola One Vision. No obstante, la compañía estadounidense es una de las que le da mucha importancia a la gama media y a la gama baja. Ahora, ha dado a conocer por completo a su nuevo móvil de gama baja, el Moto E6.

Estamos acostumbrados a ver llegar ya tantos móviles de cristal y metal que resulta extraño cuando un fabricante apuesta por lo clásico, por el plástico o policarbonato. Así llega recubierto este Moto E6 que promete ser resistente a golpes y arañazos. Un cuerpo de plástico que enmarca 5,5 pulgadas de pantalla IPS LCD con resolución HD+, que con su aspecto 18:9 se traduce en 1.440 x 720 píxeles para su panel.

Este Moto E6 cuenta con un procesador Snapdragon 435, 2GB de memoria RAM y 16GB de almacenamiento interno. Aunque este se pude ampliar gracias al bandeja para las tarjetas microSD que incorpora y la que podremos añadir hasta 256 GB.

Este dispositivo económico de Motorola cuenta con sensores sencillos tanto en la parte frontal como en la trasera. El primero cuenta con 5 megapíxeles, mientras que el segundo tiene un sensor de 13 megapíxeles. La parte trasera tiene cuenta con un flash LED para fotografías con poca iluminación. Además, tiene una pila interna no extraíble de 3,00 mAh sin carga rápida y con un cargador de 5W.

Se trata del nuevo Moto E6.

Para conectividad nos encontraremos con el ya estándar 4G, con WiFi 5, Bluetooth 4.2, puerto de carga microUSB 2.0, radio FM y jack para auriculares. El teléfono aterriza con Android 9 Pie sin apenas modificaciones, pero sin ser puro.