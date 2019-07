Google lanza innovadora app de galería que organiza tus fotos sin Internet y usando tecnología artificial [VIDEO]

Google continúa innovando en sus aplicaciones y como parte de su iniciativa Next Billion User, de la que forman parte plataformas como Android Go, la versión ligera del sistema operativo, la compañía anunció el lanzamiento de una nueva aplicación de galería para dispositivos de recursos limitados: Gallery Go.

Ya van varios meses en los que reconocidas aplicaciones son lanzadas al mercado con pesos más livianos. Estas apps son conocidas como Go y, justamente, en este ecosistema existe una nueva plataforma llamada Gallery Go, una app que podríamos decir, es la misma que Google Fotos, pero en lugar de la nube, aprovecha los avances de la tecnología artificial (IA).

La aplicación de Google solo pesa 10 megas, por lo que es ideal para celulares que tienen poco espacio de almacenamiento, ya que no ocupa prácticamente nada de memoria.

Mientras que su hermano mayor, Google Fotos, funciona usando las copias de seguridad de la nube, esta app está hecha para usarlo sin conexión a Internet, por lo que podemos gestionar nuestras fotos sin preocuparnos por la conexión.

Que no pueda conectarse a la nube, no quiere decir que no sea inteligente, por el contrario, esta app es capaz de organizar tu galería en base a los criterios de la inteligencia artificial. como identificando a las personas que salen en tus fotografías, así como también crear carpetas en donde aparezcan ‘selfies’, fotos de animales, una determinada persona o un grupo de personas.

La aplicación Gallery App está diseñada con sistemas de aprendizaje automático para editar y organizar tus fotos de forma automática. Además, ya está disponible en la Play Store, y es compatible con todos los móviles.