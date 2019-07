Facebook: Este fallo en la app exclusiva para niños permitía a extraños contactarse con los menores [VIDEO]

Facebook ha quebrantado la principal promesa de Messenger Kids: salvaguardar la seguridad y privacidad de los menores en Internet. Un reciente fallo reconocido por la compañía permitió que los niños entraran en contacto con extraños no aprobados.

Messenger Kids se lanzó hace dos años con el propósito de mantener un espacio seguro para los niños menores de 13 años, una aplicación diseñada para que los usuarios solo pudieran conversar con personas autorizadas previamente por los padres o tutores.

Sin embargo, un informe de The Verge descubrió que esto no se ha estado cumpliendo en su totalidad, pues un defecto en Messenger Kids ha permitido eludir esta ‘protección’, por lo que los menores han podido unirse a chats grupales con usuarios no autorizados.

Este error se habría estado notificando a los padres a través del siguiente mensaje de advertencia: “Hola [padre], hemos encontrado un error técnico que permitió a los amigos [del hijo] crear un chat grupal con él junto a uno o más de los amigos aprobados por los padres del resto de integrantes”.

Facebook admitió la veracidad del mensaje, indicando que “recientemente notificamos a algunos padres de usuarios de la cuenta de Messenger Kids sobre un error técnico que detectamos que afecta a una pequeña cantidad de chats grupales”. Ante esto, la compañía procedió a desactivar estos chats.

¿Por qué los chats grupales admitían a ‘desconocidos’?

En los chats grupales de Messenger Kids son múltiples los usuarios involucrados, por lo que cualquiera de ellos podía agregar integrantes al grupo si contaba con la autorización, sin importar si el resto de niños no tuviera esa misma aprobación de sus padres.

Es así que el menor podía chatear con otros usuarios no autorizados previamente o incluso totalmente desconocidos, una vulnerabilidad que infringe directamente la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños.