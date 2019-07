Xiaomi y Samsung son desplazados y esta marca tiene al nuevo móvil más potente del mundo [FOTOS]

AnTuTu es una plataforma de tests de rendimiento para dispositivos que cada mes da a conocer la lista oficial de los móviles que tienen mayor rendimiento a nive global. La gran novedad de este reciente ranking es que grandes marcas como Xiaomi y Samsung han sido superadas por otra fabricante asiática

Como es usual, cada mes AnTuTu, la plataforma de tests de rendimiento para dispositivos móviles, revela la lista oficial de los smartphones que tienen mayor rendimiento a nivel global. Este ranking nos trae la novedad de que tanto Xiaomi como Samsung han sido desplazados por otra compañía asiática.

La lista está conformada por 10 smartphones diferentes, que han sido seleccionados según su puntuación promedio en los tests de resistencia llevados a cabo por usuarios de AnTuTu de todo el mundo, con resultados extraídos entre los días 1 y 31 de junio al recopilar al menos 1.000 puntuaciones de cada dispositivo.

El ranking de AnTuTu.

De acuerdo a AnTuTu, el One Plus 7 Pro es el móvil más potente del mercado global en junio del 2019. El promedio de resultados otorga al último modelo de One Plus una puntuación de 371.610, superando al Xiaomi Mi 9 que obtuvo un puntaje de 369.572.

La tercera posición de este ranking la ocupa otro modelo de Xiaomi, el Black Shark 2. Ya fuera del podio de AnTuTu, aparece el Redmi K20 Pro que aún no sale del mercado chino, mientras que el One Plus 7 es el quinto modelo más potente lanzado en la primera mitad del año.

¿Y los Samsung? Los dispositivos de la firma surcoreana también hacen su aparición en este ranking. El Samsung Galaxy S10+ se ubica en la octava ubicación con 332.526, seguida por el Samsung Galaxy S10 5G, mientras que el Samsung Galaxy S10 finaliza el ranking.

Xiaomi presenta una imitación de los Memoji de Apple

“Xiaomi anunció la nueva función MiMoji que permite usar la cámara frontal para producir fotos caricaturescas y animaciones de hasta 15 segundos”, señaló la firma asiática. Mimoji es una nueva función de Xiaomi capaz de crear avatares personalizados y animados en 3D al puro estilo de los Memoji de Apple.

Xiaomi y su nueva serie de smartphones CC

Xiaomi presentó este martes su nueva serie de smartphones CC, que nace de la unión con la aplicación fotográfica Meitu. Los nuevos Xiaomi CC9, CC9e y CC9 Meitu Edition que se centran en los selfies con cámara frontal de 32 megapíxeles.