WhatsApp: este es el truco secreto para apagar la app sin tener que quitarle Internet al smartphone [FOTOS]

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada por los usuarios para comunicarse con sus amigos y familiares. No obstante, son pocos los que conocen los trucos que esconde la app y que sirven de gran ayuda cuando queremos un poco de tranquilidad y no recibir mensajes de nadie. A continuación, te explicamos los pasos que debes seguir para apagar tu WhatsApp sin la necesidad de dejar a tu smartphone sin Internet.

Es cierto que mucha gente opta por desconectarse del Wi-Fi o desactivar los datos del móvil y así evitar que le lleguen mensajes de WhatsApp, sin embargo, esto hace que no podamos navegar por Internet desde el móvil, mirar el correo, abrir las redes sociales o usar alguna app que requiera conexión.

Otra alternativa es silenciar los chats que más usamos, pero esto implica tener que ir silenciando uno a uno y además no evita que alguien que no hemos silenciado nos escriba. Además, los mensajes seguirán llegando y veremos ahí las notificaciones, algo que puede que nos dé la tentación de abrirlos para ver quién nos ha escrito.

¿Cómo apagar mi WhatsApp sin desconectar el móvil de Internet?

Para apagar WhatsApp no vamos a tener que instalar ninguna aplicación de terceros en nuestro móvil ni nada por el estilo, ya que el sistema operativo Android nos permite hacer esto desde los ajustes del sistema. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para apagar WhatsApp sin tener que desconectar el móvil de Internet y sin tener que instalar apps de terceros, es ir a Ajustes en nuestro móvil Android y a continuación pulsar sobre la opción Aplicaciones.

Esto nos mostrará un listado con todas las aplicaciones instaladas en nuestro móvil, entre las que tenemos que buscar WhatsApp. Una vez que la hemos encontrado tocamos sobre ella y nos aparecerá la pantalla de información de la aplicación. Ahí encontramos la cantidad de memoria utilizada, el uso de datos, los permisos asignados, etc. Pero si nos fijamos en la parte de arriba, también encontramos dos botones, ‘Desinstalar’ y ‘Forzar detención’. Este segundo botón, ‘Forzar detención’, es el que nos va a permitir apagar WhatsApp.

Al pulsar sobre él, lo que estamos haciendo es pausar el funcionamiento de la aplicación, por lo tanto, después de pulsar sobre el botón, veremos como dejamos de recibir mensajes de WhatsApp. A aquellos que nos envíen un mensaje les aparecerá como que no los recibimos y únicamente volveremos a recibir los mensajes de WhatsApp en el momento en que abramos de nuevo la app de mensajería en el móvil. Esto hace que se vuelva a activar y nos lleguen todos los mensajes pendientes que tuviéramos.

¿Cómo ser ‘invisible’ en WhatsApp?

Un video de YouTube te explica los pasos que debes seguir para aplicar el sencillo truco de ser invisible en WhatsApp, que te permite ocultar que estás en línea o nuestra última conexión.

El sensacional truco ha encantado a miles de usuarios de WhatsApp que ahora pueden ser invisibles a sus amigos. ¿Te animas a intentarlo?

Negrita, cursiva y subrayado

Hace algunos meses, WhatsApp incluyó la posibilidad de enviar textos en negrita, subrayado y cursiva, esto con la finalidad que ciertos mensajes resalten del resto; sin embargo, todavía hay muchos usuarios de la aplicación que no conocen este método.

Si tu eres uno de ellos y quieres saber cómo enviar textos en WhatsApp con negrita, subrayado y cursiva, entonces no puedes perderte el siguiente video viral que fue publicado en YouTube y que tiene miles de reproducciones.

Trucos para leer mensajes eliminados de WhatsApp

Los contactos de los usuarios suelen eliminar sus mensajes en WhatsApp antes de ser leídos. Sin embargo, se publicó un video viral de YouTube que explica pasos que debes seguir para poder verlos. Miles de usuarios ya probaron el sencillo truco.

Si quieres conocer cuál es el truco para leer los mensajes eliminados de WhatsApp, entonces no dudes en revisar el siguiente video que está causando sensación en las redes sociales. No puedes perdértelo por nada del mundo.

Descarga WhatsApp online

La aplicación puede ser implementada en los teléfonos Android o Apple, así como en el escritorio de algún computador. En el caso de este último, se necesitará solo ingresar el código QR para activar la cuenta.

Algunos teléfonos ya no serán compatibles con WhatsApp

WhatsApp acaba de anunciar una noticia que no será del agrado de muchos de sus usuarios. Desde 1 de julio del 2019, la aplicación de mensajería instantánea ya no estará disponible en la tienda de aplicaciones de Microsoft Store. Es decir, los smartphones que cuenten con el sistema operativo Windows Phone ya no podrán descargar la app desde esa tienda en línea, por lo que si aún no la has descargado y la quieres, te quedan pocos días para hacerlo.

Desde hace tiempo ya se tenía conocimiento que el soporte de WhatsApp para Windows Phone finalizará el 31 de diciembre de 2019, pero en su página de preguntas frecuentes que incluye información relativa sobre este sistema operativo, añadió que es posible que la aplicación ya no esté disponible en la Microsoft Store desde el 1 de julio.

WhatsApp añade función para ver videos de YouTube así salgas de la aplicación

WhatsApp constantemente trabaja en enriquecer su aplicación y ahora ha presentado un importante progreso de su herramienta ‘Picture-in-Picture’ (PiP), la cual fue la encargada de facilitar la visualización de videos de Youtube desde los mismos chats de conversación.

La novedad ha llegado en la versión beta 2.19.177 de WhatsApp para Android, donde la función PiP permitirá ahora seguir reproduciendo videos a través de una ventana flotante cuando cambias a otro chat o incluso si sales de la plataforma y accedes a otras aplicaciones.

¿Cómo poner música en tus estados de WhatsApp?

Una de las aplicaciones más usadas en el mundo es sin duda WhatsApp, app de mensajería instantánea utilizada para compartir fotos, videos y realizar videollamdas. Pero eso no es todo, también cuenta con una sección de ‘estados’ que permite a los usuarios dejar mensajes por 24 horas.

Pero, así como se puede publicar los archivos antes mencionados, gracias a un ‘truco’ compartido por un usuario de YouTube, vamos a poder colocar en los estados de WhatsApp nuestras canciones favoritas. Aquí te enseñamos cómo hacerlo.

Así puedes silenciar los estados de WhatsApp de tus contactos

Hay contactos de WhatsApp que no te interesan, por lo que prefieres no ver sus publicaciones en lo más alto de la sección de recientes. En estas ocasiones, la mejor opción es silenciarlos y lograr así que queden relegados a “Silenciados”, en la parte inferior de la pantalla.

Para llevar a cabo este procedimiento, solo tienes que mantener pulsado durante algunos segundos el estado de WhatsApp que quieras silenciar. Al hacerlo, la aplicación te preguntará directamente si quieres silenciar los estados de esa persona. Pincha en la opción “Silenciar” y el trámite habrá acabado.

Así puedes tener los stickers de WhatsApp de la selección peruana

Con la llegada de los stickers de WhatsApp, millones de usuarios han sacado su lado más creativos para crear iconos personalizados. Sin embargo, este sábado debuta la selección peruana en la Copa América y es una gran ocasión para alentar y compartir la emoción del partido que afrontará la “Blanquirroja” con nuestros amigos y familiares a través de divertidos stickers que podemos crear de forma rápida y sencilla.

Existen aplicaciones móviles que puedes encontrar en el Play Store o App Store diseñadas para personalizar las pegatinas de WhatsApp, no obstante, aquí te enseñaremos cómo desde una página web de acceso totalmente gratuito y luego con una app podrás crear stickers de calidad para alentar a la selección peruana en esta Copa América.

Chica hace broma a su expareja con canción por WhatsApp

Por medio de su canal oficial de YouTube, una chica publicó un video viral donde muestra la graciosa broma que le hizo a su expareja por medio de WhatsApp utilizando la letra de una famosa canción, pero no imaginó que él le terminaría revelando sus verdaderos sentimientos.

Bloquea spam en WhatsApp para dispositivos Android

Para bloquear el spam en dispositivos Android debes abrir WhatsApp y hacer clic en el chat desde un número desconocido. Se te presentarán dos opciones: “Reportar spam y bloqueo” o “No spam. Agregar a contactos”. Si haces clic en “Informe spam y bloqueo”, un cuadro de diálogo aparecerá, le pedirá que confirme la acción.

Con este truco de WhatsApp podrás recibir un aviso cuando uno de tus contactos se conecte

La falta de privacidad y seguridad han sido los principales cuestionamientos hacia WhatsApp que se ha visto obligada a mejorar estos aspectos. Sin embargo, pese a sus intentos por proteger la privacidad de sus usuarios, hay apps diseñadas para ofrecerte lo que WhatsApp no puede.

Se trata de WhatzSeen, una aplicación de vigilancia que te avisa cuando tus contactos de WhatsApp se conectan a la plataforma, evitándote esta tarea que no puede cumplir la aplicación de mensajería instantánea.

Tutorial para descargar un estado de WhatsApp

En el siguiente video podrás ver el paso a paso de cómo descargar cualquier estado de WhatsApp.

WhatsApp ya está disponible para teléfonos sin pantalla táctil

En búsqueda de ampliar el acceso a aplicaciones populares en países de África y Medio Oriente, donde carecen de acceso básico a Internet, HMD Global ha desarrollado un nuevo firmware que permitirá tener WhatsApp y Facebook en los dispositivos que integran KaiOS, sistema incorporado en teléfonos básicos con funciones inteligentes.