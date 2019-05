Huawei es incluida nuevamente en la lista de miembros de la Asociación SD

Huawei lleva casi dos semanas sufriendo las consecuencias del golpe perpetrado desde Estados Unidos, tras la decisión de la administración de Donald Trump de incluir a la compañía china en la lista negra del Departamento de Comercio, al considerarla un riesgo para la seguridad nacional sustentado en sospechas de espionaje.

Hace unos días se había advertido que Huawei ya no aparecía dentro de la lista de miembros de la SD Association, una entidad con sede en California que regula el permiso para usar las patentes de las tarjetas SD. Y al no pertenecer a la asociación, la marca no podía continuar utilizando las especificaciones de las tarjetas en sus productos.

No obstante, el gigante tecnológico parece estar recuperándose de esta complicada situación, pues su nombre vuelve a aparecer en el listado de miembros ejecutivos de la Asociación SD, hecho que ha sido confirmado por un representante de Huawei al medio Android Authority, pero se negó a brindar mayores detalles al respecto.

Cabe destacar que la entidad reguladora añadió en su sitio web una nota que aclaraba que “la membresía con la Asociación de tarjetas SD no confiere derechos para usar los logotipos SD, las patentes esenciales u otra tecnología”. Para acceder a todo ello, las empresas deben firmar acuerdos de licencias.

De todas maneras, para Huawei las tarjetas de memoria no suponen un gran obstáculo, ya que el año pasado presentó sus propias tarjetas denominadas NM Card, que cuentan con un formato más reducido y tienen la capacidad de soportar velocidades de transferencia de hasta 90 MB/s.