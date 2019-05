YouTube viral: Así puedes pasar contactos de un smartphone a otro [VIDEO]

Tienes un smartphone, pero vas a cambiarlo por un móvil nuevo y necesitas transferir todos tus contactos. Muchas veces esto no ocurre solo cuando transferimos la tarjeta SIM ya que la mayoría de usuarios guarda sus contactos en la memoria del móvil. En YouTube, un tutorial nos explica de forma detallada cómo solucionar este problema y así poder pasar nuestros contactos a un nuevo smartphone.

Es decir, todos los contactos que tenías en el móvil que dejarás de usar no aparecerán en el nuevo dispositivo si antes no los copiaste en la tarjeta SIM. Por ello, primero debes copiar tus contactos a la tarjeta SIM, así irán siempre contigo en cualquier móvil que uses.

De Android a Android

Para ello, debes encender el móvil que vas a dejar de utilizar normalmente, pulsa el icono de “Contactos” y accede al menú “Ajustes”. Luego, pulsa en la opción “Contactos”. Seguidamente pulsa en “Importar/Exportar Contactos” y selecciona “Exportar a tarjeta SIM”.

Ahora debes seleccionar los contactos que quieres copiar desde la memoria de tu móvil a la tarjeta SIM. Puedes hacerlo de forma individual, seleccionándolos uno a uno, o marcar todos a la vez con la casilla de verificación de la esquina superior izquierda en este menú. Una vez seleccionados, los registros, para comenzar la copia pulsa en “Hecho” y luego en “Ok”.

De Android a iPhone

Cuando quieres exportar los contactos de un móvil Android a un iPhone, para importar los contactos tienes que repetir los pasos del apartado anterior y extrae la tarjeta SIM de tu antiguo Android. Inserta tu tarjeta SIM con los contactos ya copiados en tu iPhone, y si todavía no tienes una cuenta ID de Apple sigue los pasos que te marca tu nuevo móvil.

Ahora accede a los "Ajustes" y entra en "Contactos". Llegados a este punto, desplázate hasta el final de la pantalla y selecciona "Importar contactos de la SIM"(1). Una ventana te consultará dónde quieres copiar los contactos, y podrás elegir entre la memoria de tu iPhone, tu cuenta de iCloud u otras cuentas en la nube. Con estos sencillos pasos ya habrás transferido los datos de tu SIM a la memoria del iPhone o a iCloud en la nube.