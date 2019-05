Google permitirá pedir comida directamente desde Maps sin descargar aplicaciones

Google no para de innovar. Por ello continúa renovando su oferta de servicios en sus aplicaciones. La compañía de Estados Unidos se ha enfocado de manera especial en los Maps, las aplicaciones que más novedades han recibido y entre las que predominan la navegación vía realidad aumentada.

Pero Google no solo se queda allí. Ahora la compañía busca ir más allá para consolidar otra pieza esencial de Maps, como es la comida.

A pesar de que por ahora su lanzamiento geográfico está limitado, Google permitirá pedir comida delivery desde Search, Maps y Google Assistant sin la necesidad de aplicaciones de demás empresas. Esto porque todo estará integrado en sus aplicaciones y cargado con su propia forma de pago: Google Pay.

De momento la idea es integrar todo el servicio de Google y no necesitar otras aplicaciones, la empresa ha lanzado este gran servicio acompañado de varias compañías de distribución en Estados Unidos, tales como Postmates, ChowNow y DoorDash.

Esta iniciativa de Google se entiende como un escalón para no depender de intermediarios y evitar en el margen de lo posible que los usuarios recurran a otras plataformas para hacer un pedido de comida, pues gracias a ello los clientes no necesitarán acceder a una página web. Todavía no se ha confirmado completamente, pero esta jugada de Google parece ir acorde a la inclusión de menús de restaurantes que la compañía ha integrado últimamente.

Es válido recalcar que esta característica de Google solo está disponible en Estados Unidos e India, y los pedidos son hechos en el idioma inglés, el único activado hasta la fecha.