Huawei: TSMC no abandona a compañía asiática a pesar del veto de EE.UU. [FOTOS]

A pesar que compañías como Google, Intel, Qualcomm y ARM han decidido romper relaciones con Huawei para cumplir con las restricciones del gobierno de Estados Unidos; la fabricante de chips TSMC ha anunciado que seguirá trabajando con la compañía asiática y que mantendrá su acuerdo comercial para la confección de los chipsets “Kirin”, en colaboración con HiSilicon.

TSMC dice haber revisado el caso y su situación con diversos expertos y concluyó que puede seguir la relación con Huawei, su segundo cliente más grande por volumen, seguido de Apple, según informa The Nikkei. Otras fabricantes como Goodix, fabricante de lectores de huellas, también está evaluando su situación frente al veto.

En ese sentido, TSMC no estaría impedida de seguir trabajando con Huawei ya que la medida impuesta por Estados Unidos prohíbe suministrar productos que contengan un 25% o más tecnologías con patente americana, por lo que la empresa TSMC estaría fuera de esta restricción.

Asimismo, la portavoz de TSMC, Elizabeth Sun, ha declarado a medios de Taiwán que su contrato con Huawei, y por tanto los envíos y suministros a la compañía vecina, no se ven afectados por el bloqueo de Estados Unidos. Aunque ha preferido dejar un pie en la puerta para observar la situación antes de cerrarla.

The Nikkei también informa que dado que las plantas de producción de los procesadores Kirin no pertenecen a la división HiSilicon, sino que la fabricación se lleva a cabo por parte de TSMC –Taiwan Semiconductor Manufacturing Co–, es posible que el veto de ARM finalmente no conlleve consecuencias tan devastadoras como se imaginaba en un principio para la división móvil de la compañía.

Incluso, el portal chino Sina también informó que, dado que Huawei cuenta con una licencia permanente que le otorga el acceso a la arquitectura ARMv8, la compañía podría continuar diseñando y fabricando nuevos chips basado en esta arquitectura. No obstante, se desconocen los términos concretos del contrato entre ARM y Huawei.