Huawei: Microsoft también toma acciones en contra de compañía asiática [FOTOS]

Más compañías se siguen sumando al veto en contra de Huawei tras ser incluida en la lista negra de Estados Unidos. Microsoft retiró a la marca asiática de uno de sus sitios web que ofrece equipo nube. Sin embargo, el mayor fabricante de software del mundo aún no comenta si revocará la licencia de Huawei.

En el sitio web del producto Azure Stack, el logotipo de Huawei todavía está en la página principal, pero la compañía y sus ofertas se han eliminado del catálogo. Hasta ahora, Huawei ha sido uno de los proveedores de hardware como equipos y servidores para el Azure Stack de Microsoft, que ejecuta aplicaciones de software para empresas en un servicio de nube híbrida o en sus propios centros de datos.

El catálogo disponible de Azure Stack en linea muestra a sus clientes qué servidores y otros equipos de hardware están disponibles en el mercado y son compatibles. Sin embargo, la compañía norteamericana aún no ha discutido sobre qué acciones tomará para cumplir con las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Las empresas que ya vetaron a Huawei

Tras ser incluida en la lista negra de Estados Unidos, Google fue la primera compañía estadounidense en vetar a Huawei. Sin embargo, no ha sido la única ya que luego se unieron Qualcomm e Intel y también la empresa británica ARM, dejando a la empresa asiática sin sus principales proveedores de tecnología para la fabricación de sus móviles.

Las tarjetas microSD tampoco podrían ser usadas en móviles Huawei

La SD Association, que regula el permiso de usar las patentes de las tarjetas SD y micro SD en cualquier dispositivo, ya no incluye en su lista de empresas colaboradoras a Huawei, cuando el mes pasado aún aparecía. ¿Qué significa esto? Si una marca no es miembro de la asociación no cuenta con el permiso para emplear estas tarjetas en sus dispositivos.