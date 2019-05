Los teléfonos de Huawei ya no podrán usar tarjetas microSD [VIDEO]

Huawei suma un nuevo problema a su represiva situación. Luego de que ARM confirmara que la compañía china quedaba impedida de utilizar los diseños de sus chips para desarrollar nuevos procesadores, llegó el turno de las tarjetas de memoria.

La SD Association, que regula el permiso de usar las patentes de las tarjetas SD y micro SD en cualquier dispositivo, ya no incluye en su lista de empresas colaboradoras a Huawei, cuando el mes pasado aún aparecía. ¿Qué significa esto? Si una marca no es miembro de la asociación no cuenta con el permiso para emplear estas tarjetas en sus dispositivos.

Así es como una nueva entidad abandona las relaciones comerciales con Huawei. Y es que la SD Association tiene su sede principal en San Ramón, California, Estados Unidos. Lo que significa que debe sumarse a la medida impuesta por la administración de Donald Trump.

En riesgo todos los terminales de Huawei

Pero esto no solo afecta a los futuros terminales que Huawei fabrique. De acuerdo con la SD Association, si una compañía no es miembro, esta no podrá fabricar ni tampoco comercializar dispositivos con esta tecnología. Es decir, el gigante tecnológico ya no podría seguir vendiendo los miles de móviles que tiene en stock.

Definitivamente una situación muy preocupante para los ingresos de Huawei, ya que esto perjudica a prácticamente todos los teléfonos de la compañía asiática, a excepción de la línea P30 y Mate 20, los cuales utilizan otro nuevo tipo de tarjetas.

No obstante, aún no hay una respuesta oficial de la asociación que confirme si Huawei será impedida de seguir vendiendo los móviles que aún están en sus almacenes.

¿Existe solución para la compañía china?

Son muchos los indicios que apuntan a que Huawei ya veía venir este escenario de bloqueos y ruptura de alianzas comerciales, pues desde hace varios meses viene preparando un plan de contingencia que le permitiría continuar con sus negocios en el mundo tecnológico.

El año pasado, Huawei presentó un nuevo tipo de tarjetas de memoria: las NM Card (Nano Memory Card), desarrolladas por la propia firma asiática y que presumían de su reducido tamaño y su capacidad para soportar velocidades de transferencia de hasta 90 MB/s.

Las NM Cards serían la alternativa de solución ante su exclusión de la asociación SD. Por el momento, solo los Huawei P30 y Huawei Mate 20 cuentan con el slot para incorporar este tipo de memorias, no obstante, el fabricante podría expandir esta tecnología a sus futuros dispositivos.

¿Por qué Huawei ya no podrá usar tarjetas microSD?