WhatsApp: Cómo colocar a tus contactos del teléfono la foto de perfil que usan en la app [FOTOS]

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea con millones de usuarios en todo el mundo, por lo que es común que cada persona tenga una gran lista de contactos en su teléfono. Con un sencillo truco de la aplicación puedes importar las fotos de perfil para poder usarla en los contactos de tu móvil que te permitirán identificarlos fácilmente.

Por ello, si quieres personalizar tu lista de contactos con su foto de perfil de WhatsApp, sin la tediosa tarea de descargar cada foto en el teléfono y añadirla de forma manual a tu agenda de contactos, no te puedes perder el siguiente truco que te explicaremos paso a paso y que te ayudará a conseguirlo fácilmente.

El proceso para ponerle a tus contactos del móvil la foto de perfil de su WhatsApp

Existe una aplicación que nos permite cargar de forma automática todas las fotos de perfil de WhatsApp de nuestros contactos para posteriormente asignar esa misma imagen al contacto en nuestra agenda. La herramienta se llama Contactos foto Sync y la puedes encontrar gratuitamente en Google Play.

El siguiente paso es brindar a la aplicación todos los permisos necesarios para su correcto funcionamiento. En la pantalla principal nos aparecerán todos los contactos de nuestro teléfono con un ícono al lado izquierdo y derecho de cada contacto.

En la parte superior encontramos un icono con una flecha apuntando hacia abajo, una lupa y el botón de menú de la app, desde ahí podremos seleccionar si queremos descargar la foto de perfil de WhatsApp de todos nuestros contactos, de aquellos que tenemos sin foto o por el contrario, de los que tienen foto. El icono de la lupa nos permite buscar rápidamente un contacto, mientras que el icono de la flecha nos mostrará una nueva pantalla con ciertos datos y opciones para la importación de las fotos.

Asimismo, en la pantalla nos saldrá un aviso en donde se nos indica que la importación de fotos está limitada a 30, no obstante es posible que no tengamos tantos contactos con los que habitualmente hablamos por teléfono. En la parte inferior apare la ruta donde se almacenarán las fotos y una casilla que tendremos que marcar para actualizar automáticamente las fotos de cada uno de los contactos del dispositivo con la foto importada del WhatsApp.

Por último, verás el botón inicie la importación y al pulsar sobre él aparecerán automáticamente los perfiles de WhatsApp de cada uno de nuestros contactos y su foto de perfil en pantalla. A medida que vamos pasando cada uno de ellos, la imagen se irá descargando en nuestro terminal. Si has marcado la casilla que permite que se vayan actualizando automáticamente los contactos con la foto de perfil de WhatsApp, ya tendremos los contactos actualizados, mientras que si no la has marcado, tendrás que hacerlo de forma manual.

En búsqueda de ampliar el acceso a aplicaciones populares en países de África y Medio Oriente, donde carecen de acceso básico a Internet, HMD Global ha desarrollado un nuevo firmware que permitirá tener WhatsApp y Facebook en los dispositivos que integran KaiOS, sistema incorporado en teléfonos básicos con funciones inteligentes.

