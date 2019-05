Huawei: ¿Equipos comprados "recibirán todas las actualizaciones y soporte de Google"?

Huawei en el ojo de la tormenta. Tras las sanciones del gobierno de Estados Unidos a empresas extranjeras consideradas “riesgosas” para la seguridad norteamericana, Google anunció que cortaría lazos con la multinacional china, según AFP. Como consecuencia, los usuarios de la compañía de teléfonos móviles comenzaron a preocuparse por el futuro de sus equipos.

Desde el lunes 20 de mayo, usuarios de Facebook compartieron una publicación que afirmaba que los equipos móviles de Huawei seguirían recibiendo las actualizaciones y el soporte de Google. La más antigua correspondería al usuario Martínez Pgm.

“Todos los equipos Huawei que ya han sido lanzados hasta ayer, recibirán todas las actualizaciones y soportes de Google”, iniciaba la publicación de Facebook. ¿Esta afirmación es cierta?

El domingo 19 de mayo, Google anunció la suspensión de algunos de sus servicios a Huawei, ya que siendo parte de la empresa norteamericana Alphabet Inc., debía cumplir la orden presidencial de romper relaciones comerciales con la compañía china.

En ese sentido, Google ya no podría brindar el sistema operativo Android a Huawei, pues la orden de Donald Trump le prohíbe compartir tecnologías con "empresas riesgosas" a partir del mes de agosto.

Sin embargo, los equipos de Huawei pueden seguir usando la versión libre de Android de forma legal. La consecuencia real en los teléfonos móviles de la compañía china es que dejarían de recibir algunas actualizaciones, aquellas que Google maneja de forma exclusiva. Entre ellas se encuentra la Play Store (de aplicaciones) y la Play Protect (de seguridad).

Sobre las aplicaciones de Google Play y el sistema de seguridad, tanto Android como Google manifestaron que seguirían funcionando con normalidad en los equipos de Huawei que se encuentren operativos.

“Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y el sistema de seguridad Google Play Protect seguirán funcionando en los aparatos Huawei existentes”, comunicó Google, de acuerdo a AFP.

Android hizo una declaración similar a través de su cuenta de Twitter. “Aseguramos que, mientras cumplimos con todos los requisitos de gobierno de los Estados Unidos, los servicios como Google Play & Security de Google Play Protect mantendrán el funcionamiento de su dispositivo Huawei”.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.