¿Qué pasa con Huawei y Google? últimas noticias EN VIVO HOY

Google es el buscador mundial por excelencia. Considerado el motor de exploración más grande y valioso del mundo, este gigante de la tecnología forma parte de nuestra vida desde el instante en que despertamos, pues a diario y a cualquier hora recurrimos a él.

Actualmente Google viene siendo el centro de la noticia tras anunciar su ruptura con la empresa china Huawei. Esto se da después de que la compañía estadounidense – cuyo sistema de operación Android se encuentra instalado en la mayor parte de smartphones en el globo- anunciara el pasado domingo 19 de mayo que ha cancelado sus relaciones con la firma china.

Es así que Huawei Technologies Co Ltd no tendrá más acceso inmediato a las actualizaciones que tiene el sistema operativo Android. Además, la próxima versión de sus equipos fuera de China tampoco contará con servicios como Gmail y Google Play Store.

También, Google ofrece demás servicios y productos de mapas como Google Maps, Google Street View y Google Earth, la página de videos YouTube, además de un largo etcétera de utilidades web como Google Chrome, Google Noticias, Google Libros, etc.

Esta noticia se da en medio de las diferencias comerciales entre Washington y Beijing. Pero la razón con más peso en este caso es la decisión de Donald Trump la semana pasada, quien le prohibió a las empresas de Estados Unidos comerciar en el mercado de las telecomunicaciones con sociedades del extranjero “peligrosas” para la seguridad del país estadounidense.

Los equipos que sean de marca Huawei y Honor -su otra línea- por ahora verán el fin de sus actualizaciones de seguridad que normalmente brinda Google de manera mensual. Los demás servicios funcionarán de forma normal.

Por ello, Huawei le ha prometido a sus usuarios que les ofrecerá actualizaciones de seguridad por su cuenta. A pesar de ello, no especificó desde cuándo se dará ni cómo. Muchos usuarios de la marca china consideran que se usará la herramienta de actualización que se solía tener, pero es fijo que demorará la publicación del parche, en su disponibilidad en el sistema Android y claro, en su publicación para los teléfonos de la marca.

En un futuro, Google no puede permitir, por especificaciones del gobierno de Donald Trump, que Huawei haga uso de su variedad de servicios.

Huawei puede utilizar Android -que posee un sistema de código abierto-, pero siempre y cuando sea en la versión AOSP. Esto quiere decir que no puede instalar la tienda de apps de Google ni mapas, Google Assistant, Google Play, entre otros.

Pero ello para Huawei no es de ahora, pues así trabajan sus equipos en China, reemplazando toda la oferta de servicios de Google por una creada en la empresa asiática: Xiami Oppo, Vivo, etc.

Google suspends some business with Huawei following the blacklisting of the Chinese technology giant by the Trump administration https://t.co/Mw3arQt2pa pic.twitter.com/LxkQm4L930