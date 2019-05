Huawei: ¿cómo se verá perjudicado tu teléfono tras el bloqueo de Google?

Tras conocerse este fin de semana el bloqueo de Huawei impuesto por el gobierno de Estados Unidos, el cual impide a las compañías estadounidenses seguir manteniendo relaciones comerciales con el fabricante chino, los usuarios de la marca de diversas partes del mundo han mostrado su preocupación por saber cómo afectará esto a su dispositivo inteligente.

La suspensión de los negocios de Google con Huawei se produjo luego de que la administración de Trump incluyera a la compañía china en una lista negra comercial por acusaciones de espionaje. Por su lado, Huawei indicó que "continuaremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible, con el fin de proporcionar la mejor experiencia para todos los usuarios a nivel mundial".

Esta medida, por lo pronto, no afectará notablemente a los equipos ya existentes de Huawei. Según informó la cadena británica BBC, los dispositivos del fabricante chino que estén en circulación podrán actualizar las aplicaciones y los servicios de Google Play.

No obstante, estos no podrán recibir Android Q, la décima y última versión del sistema operativo de Google, la cual tiene previsto lanzar a finales de este año. Por otro lado, más adelante, los teléfonos también perderán acceso a las aplicaciones más populares de Google, como YouTube, Gmail o Maps.

Al quedarse Huawei sin actualizaciones, sin asistencia técnica y sin asesoramiento por parte de Google, los próximos teléfonos inteligentes de la compañía china sí se verán realmente perjudicados, los cuales no podrán usar ninguno de los servicios de Google y tendrán que operar bajo un propio sistema operativo.

No obstante, tras conocerse la medida de Google, el Departamento de Comercio de Estados Unidos señaló que estaba considerando reducir las restricciones a Huawei para “evitar la interrupción de operaciones y equipos de redes existentes” y que podrían emitirle una licencia temporal general.

Huawei también envió un breve comunicado, manifestando que "seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los smartphones, tabletas y dispositivos Huawei y Honor, tanto a los que ya se hayan vendido como a los que siguen estando en stock en todo el mundo.”

Por su parte, la cuenta oficial de Android en Twitter publicó un breve mensaje ante las dudas de miles de usuarios preocupados que poseen dispositivos de Huawei:

“Para las preguntas de los usuarios de Huawei con respecto a nuestros pasos para cumplir con las acciones recientes del gobierno de EE.UU., les aseguramos que, mientras cumplimos con todos los requisitos, los servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes”.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.