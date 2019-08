Telegram: “WhatsApp no ha sido segura, ni llegará a serlo nunca” [FOTOS]

Pável Dúrov, fundador y director de Telegram, se pronunció sobre los recientes problemas de seguridad de WhatsApp y, a través de una columna, cuestionó duramente a la aplicación de mensajería instantánea, propiedad de Facebook. En ese sentido, afirmó de forma contundente que WhatsApp no ha sido segura y que nunca llegará a serlo.

En el texto, titulado “Por qué WhatsApp nunca será seguro”, Pável Dúrov señaló que no le sorprendió la noticia sobre un nuevo caso de vulnerabilidad en la aplicación, propiedad de Facebook. En ese sentido, recordó que el año pasado ya se había reportado un problema similar. "Cada vez que WhatsApp tiene que corregir una vulnerabilidad crítica en su aplicación, en su lugar aparece una nueva", expresó, agregando que "todos sus problemas de seguridad funcionan como puertas traseras".

Pável Dúrov afirma que todos los problemas de seguridad están convenientemente adecuados para la vigilancia. Por tal motivo, critica el dominio de Software privativo en WhatsApp, que hace imposible verificar si realmente existen estas puertas traseras en su código. También cuenta que el FBI intentó sobornarlo en varias ocasiones y que probablemente esté ocurriendo lo mismo con Facebook.

“Probablemente necesitaron implementar puertas traseras a través de procesos secretos, por una orden del FBI. No es fácil lanzar una aplicación de comunicación segura desde EE.UU. Durante la semana que pasó nuestro equipo en ese país en 2016, recibimos tres intentos de infiltración por parte del FBI, imaginen qué puede traer 10 años en ese entorno en una compañía basada en Estados Unidos”, resalta el fundador de Telegram.

Para Pável Dúrov, WhatsApp tiene un historial claro, desde cero encriptación en la etapa inicial, hasta una sucesión de problemas de seguridad, adecuados para propósitos de vigilancia. “No hubo un solo día en el viaje de 10 años de WhatsApp en que el servicio haya sido seguro”, indicó tras señalar que Telegram no ha tenido ninguna gran filtración o fallo de seguridad en sus casi 6 años de historia.

"No será fácil. El departamento de marketing de Facebook es enorme. En Telegram, sin embargo, no hacemos marketing. No queremos pagar a periodistas e investigadores para que hablen al mundo sobre Telegram. Para ello, confiamos en nosotros, nuestros millones de usuarios. Si te gusta Telegram lo suficiente, se lo contarás a tus amigos. Y si cada usuario de Telegram convence a 3 de sus amigos para que eliminen WhatsApp y se trasladen permanentemente a Telegram, Telegram ya será más popular que WhatsApp", dijo Pável Dúrov.

WhatsApp ya está disponible para teléfonos sin pantalla táctil

En búsqueda de ampliar el acceso a aplicaciones populares en países de África y Medio Oriente, donde carecen de acceso básico a Internet, HMD Global ha desarrollado un nuevo firmware que permitirá tener WhatsApp y Facebook en los dispositivos que integran KaiOS, sistema incorporado en teléfonos básicos con funciones inteligentes.

Evita que WhatsApp guarde tus fotos en tu galería