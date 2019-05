Instagram trabaja en sticker musical para añadir letras de canciones en las Stories [VIDEO]

Instagram a pesar de su arrolladora popularidad a nivel mundial, constantemente está en la búsqueda de introducir nuevas características en su plataforma y así se pueda mantener como la aplicación favorita de millones de usuarios.

Las recientes actualizaciones dan indicios de que Instagram parece estar focalizando gran parte de su atención en potenciar herramientas musicales en su plataforma y es que se ha revelado que la red social está probando una nueva función que permitiría convertir las Stories en un divertido karaoke.

Esta nueva herramienta llegaría incorporada como un sticker en la sección de Historias de Instagram. ¿Cómo funciona? La función es capaz de detectar la canción que está sonando de fondo al grabar un video en la plataforma y así poder mostrar la letra en tiempo real, sincronizada al ritmo de la música.

Este novedoso sticker todavía se encuentra en fase de pruebas y sin fecha oficial de lanzamiento, pero fue revelado gracias a la blogger de tecnología Jane Manchun Wong, quien desde el pasado mes de abril viene descubriendo los avances que ha tenido esta herramienta. Su primer hallazgo lo publicó a través de Twitter, donde mostró la letra de ‘Never Gonna Give You Up’ de Rick Ashley.

No obstante, recientemente Manchun ha detectado nuevas características en la futura calcomanía, la cual tendría hasta seis tipos diferentes de animación y tipografía. En su post revela “Instagram agregó un estilo adicional en el sticker de Letras. La pegatina está ahora más sincronizada con la letra”.

Instagram added an additional Lyrics Sticker style.



The sticker is now more synchronized with the lyrics.



previously: https://t.co/ACx4SqYPhl pic.twitter.com/GSFq8NcFnX