iPhone: Estos son los dispositivos de Apple que no podrás actualizar a iOS 13 [FOTOS]

El próximo 3 de junio Apple celebrará su conferencia WWDC en donde dará a conocer las novedades del iOS 13 y de la próxima versión de macOS. Con ello se podrá saber cuáles serán los iPhone y los iPad que ya no se podrán actualizar a la nueva versión del sistema operativo iOS 13.

Ante la temible competencia en el mercado de los dispositivos, se espera que iOS 13 sea un sistema con grandes cambios, de ahí que no sea compatible con iPhone y iPad antiguos. iOS 12 fue un sistema operativo cuyo objetivo era mejorar el rendimiento de todos los dispositivos que estaban actualizados a iOS 11, por eso no se dejó a ninguna generación por el camino.

Por un tema de la limitación de la memoria, los cambios que traerá iOS 13 no serían soportados en los dispositivos más antiguos. Los dispositivos que no podrán actualizar a este sistema operativo son los iPhone 5, iPhone SE, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Así, Apple dejará por el camino dispositivos de 2013 y 2014, lo que supone que, con sus seis y cinco años a las espaldas, han tenido una larga vida desde iOS 7 y iOS 8, los sistemas operativos originales del iPhone 5 y del iPhone 6. Además, de esta manera, Apple deja atrás los dispositivos de 4''.

En cuanto a los iPad, los dispositivos que no podrán actualizar al iOS 13 son el iPad Mini 2 y iPad Air original. Asimismo, se señala que los iPad serían los más beneficiados con estos cambios, gracias a una supuesta compatibilidad con ratón para permitir que sean más productivos.