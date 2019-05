Gmail: Usuarios reportan caída del servicio de correo en distintas partes del mundo [FOTOS]

Usuarios de diversos partes del mundo reportaron una masiva falla en el servicio de correo electrónico Gmail durante la tarde de este miércoles. Los reclamos más reiterados son por no poder enviar correctamente mensajes, ni adjuntar archivos.

La mayoría de este reporta de una falla masiva en el servicio de correo electrónico Gmail se dieron durante la tarde de este miércoles. Según el portal estadounidense DownDetector, se han producido más mil informes de problemas en la última hora.

Los principales países afectados por esta caída del servicio correo de electrónico Gmail son Estados Unidos, Australia, Japón y Nueva Zelanda. Mientras que otros países como Perú y México, en Latinoamérica, han sido afectados en menor medida.

Los usuarios se manifestaron también en redes sociales, con bromas contra el servicio de Google y lamentos por su intermitencia. "Vaya, vaya, Gmail de nuevo fallando", es el mensaje que se repetía cuando los usuarios intentaban enviar un mail.

Yep here we go again. Same symptoms as Monday, same trouble message.#Gmail #GmailDown pic.twitter.com/AdzaVbDpgR