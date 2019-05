Android Q: Todas las novedades sobre el próximo sistema operativo de Google [VIDEO]

Google reveló las nuevas características y cambios que se incluirán en su próximo sistema operativo Android Q, presentadas durante su conferencia anual para desarrolladores Google I/O 2019, que inició este 7 de mayo en California, Estados Unidos.

Android Q es la última actualización de software de este sistema operativo y Google aprovechó el I/O 2019 para lanzar su Beta 3, la cual ya se encuentra disponible en 21 dispositivos móviles de 13 fabricantes diferentes. A continuación, te detallaremos las novedades más resaltantes que traerá esta última versión de Android.

Google confirmó que Android Q incorporará el tema oscuro en todo el sistema y se podrá activar y desactivar fácilmente desde el menú de Ajustes. Adicionalmente, la compañía de Mountain View creó una nueva API que permitirá que las aplicaciones de terceros también se conviertan al modo oscuro cada que se active en el dispositivo.

Los subtítulos no solamente son útiles para traducir algo a nuestro idioma, sino que son cruciales para personas con problemas de audición. Esto ha sido decisivo para que Google facilite que esté disponible para cualquier aplicación a través de una nueva función denominada ‘Live Caption’, la cual proporcionará subtítulos en tiempo real y sin necesidad de conexión a Internet.

Esta versión de Android brinda soporte oficial para el formato de los teléfonos plegables para garantizar la mejor experiencia posible, lo cual permitirá, entre otras características, que tres aplicaciones funcionen de manera simultánea y que la transición entre una pantalla y la otra se ejecute con fluidez.

Esta herramienta denominada en español como Modo concentración, permitirá deshabilitar temporalmente las aplicaciones que elijas, todo con el objetivo de evitar distracciones en situaciones determinadas.

Time for a time out? With Focus Mode, you can get things done distraction free by selecting the apps you want to stay active and pausing everything else you don't. #io19 pic.twitter.com/Pq74lnsUU3