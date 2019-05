Facebook te aplicará esta sanción si publicas noticias falsas en Instagram [FOTOS]

Los ya famosos ‘fake news’, las teorías conspiratorias y la desinformación no son un problema que afecta únicamente a Facebook, poco a poco se ha ido extendiendo a otras redes sociales. Ahora la compañía de Mark Zuckerberg también rastreará las noticias falsas en Instagram para controlar su contenido

La red social donde reinan las imágenes se ha puesto las pilas para combatir las ‘fake news’ que se comparten y si bien vienen trabajando para reducir el alcance de las publicaciones falsas, la plataforma irá un paso más allá y usará el sistema de verficación de datos de Facebook para luchar contra los ‘posts falsos’.

Las publicaciones falsas no serán eliminadas, pero tampoco las podrás encontrar en la pestaña “Explorar” o en la página de resultados si el usuario busca un hashtag y la foto contiene esa etiqueta. “Nuestro enfoque contra la desinformación es el mismo que el de Facebook, cuando encontremos información falsa, en lugar de eliminarla, reduciremos su distribución”, señaló un portavoz de Instagram.

La red social ha estado trabajado junto al equipo de Integridad del “Feed” de noticias de Facebook. En ese sentido, cuando se encuentran imágenes con información falsa en Facebook, la tecnología de reconocimiento de imagen de la compañía también puede buscarlas en Instagram. No obstante, hay muchas publicaciones de Instagram que no están en Facebook, por lo que si estas contienen información falsa, se enviará directamente a los ‘fact checkers’ de Facebook, para que verifiquen si se trata de un caso de desinformación o no.

Instagram está considerando agregar ventanas emergentes que aparezca cuando sus usuarios busquen información falsa, sin embargo, señalan que esto no puede ser lo suficientemente efectiva para generar un verdadero impacto. Por tal motivo, algunas personas han sugerido que se agreguen etiquetas o avisos cuando una imagen, o la noticias que muestra, sea desmentida.

Estas mejoras de Facebook son un intento por reinvidicar la confianza de sus usuarios y cumplir con su promesa de regular el espacio virtual. Al igual que Facebook, otras redes sociales como Twitter y WhatsApp también han intentado regular sus plataformas.