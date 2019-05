Facebook: conoce a la chica más temida por la compañía de Mark Zuckerberg [FOTOS]

La gigante tecnológica Facebook tiene a una enemiga desde Hong Kong. Se trata de una joven de 23 años, cuyo nombre es Jane Manchun Wong, quien en su tiempo libre se dedica a revelar las nuevas funciones de las apps más populares antes de su lanzamiento. Ella fue la primera en conocer los detalles de Facebook Dating.

La ingeniera de sotfware también descubrió que Airnbnb estaba probando un nueva función que alertaba a los anfitriones en el sitio web cuando los aviones de sus invitados aterrizaban de manera segura. Entre los otros descubrimiento de Jane Manchun, ella fue la primera en dar a conocer la primicia cuando Instagram venía realizando pruebas con imágenes de perfil de realidad aumentada.

El proceso para analizar en profundidad el código de una app puede llevarle hasta 18 horas, un hábito que suele realizar cada fin de semana. “Una vez que encuentro un patrón, solo me toma 5 minutos romper el código, pero a menudo en el proceso prendo algo nuevo”, señala la joven ingeniera.

Asimismo, cuenta que su padre fue quién la introdujo en el mundo de la tecnología cuando era muy niña. Desde pequeña lograba vulnerar las contraseñas que él colocaba en el ordenador de la familia y hasta llegó a manipular un programa de su escuela en el que se calculaba la velocidad de escritura.

Jane Manchun comparte información desde su cuenta de Twitter (@wongmjane), que es vigilada de cerca por periodistas y especialistas en la búsqueda de una primicia y de las compañías que esperan evitan ser las víctimas de la exclusiva.

A diferencia de lo que muchos pueden pensar, Jane Manchun confesó que no recibe ningún tipo de incentivo para publicar sus descubrimiento a pesar de haber recibido ofertas laborales de organizaciones mediáticas ansiosas por sus exclusivas. Actualmente, cursa una licenciatura en Ciencias de Informática en la Universidad de Massachusetts Dartmouth, en Estados Unidos.

