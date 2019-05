Google Maps ya destaca fotos de los platos más populares de los restaurantes [FOTOS]

Si bien desde hace algún tiempo Google Maps muestra fotos de los platos en los restaurantes, ahora ha agregado una nueva pestaña en donde mostrarán las opciones más populares con fotos que coincidan. Esto será de gran ayuda para aquellos internautas que buscan un lugar dónde comer y que ahora tendrán información más detallada del lugar al que desean acudir.

Esta nueva función de la app de Google ya ha sido captada por algunos usuarios que han empezado a compartir capturas en Twitter. Las imágenes no son oficiales del restaurante, sino que son fotografías tomadas por los usuarios que piden los platillos.

La nueva característica parece escanear las reseñas del restaurante para encontrar los nombres de los platos que se mencionan comúnmente, y luego agrega las fotos incluidas con esas reseñas en la pestaña Menú.

When did Google Maps get these crowd sourced menu pics? So valuable! pic.twitter.com/hOUOIIfbj9