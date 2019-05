Game of Thrones: mira el cuarto capítulo de la temporada final de manera legal y sin pagar [FOTOS]

La Batalla de Winterfell causó múltiples emociones entre los fans de Game of Thrones. Precisamente, el desenlace de este episodio ha dejado en el aire varias interrogantes sobre las consecuencias del infernal enfrentamiento con el “Rey de la Noche”, que serán resueltas en el cuarto capítulo de la temporada final. A continuación, te explicamos cómo puedes hacer para poder ver este episodio sin pagar y de manera legal.

Si no tienes con una cuenta de HBO Go Premium para ver el cuarto capítulo de la serie, existe una forma de acceder a este de manera gratuita. Cómo una forma de atraer más usuarios ofrece, la plataforma de streaming de video ofrece 7 de acceso gratis a sus contenidos, entre ellos, Game of Thrones.

Par activar el periodo de prueba por 7 días en HBO Go debes ingresar, desde una computadora, a la página oficial de la plataforma y hacer clic en “Disfruta Prueba Gratis” y selecciona App Store si tienes iPhone o Google Play si tienes un móvil Android.

Luego completa el formulario de inscripción para crear tu perfil. Recuerda que la dirección de correo electrónico que proporcionaste, y la contraseña y HBO GO ID que creaste, serán los datos que tendrás que usar para registrarte cuando el sistema lo solicite. Confirma tu suscripción y comienza disfrutar de HBO Go desde cualquier dispositivo compatible.

Si bien ya se conoce qué personajes de la serie perecieron en la batalla ante el “Rey de la Noche” como Edd Tollet, el Lord Comandante de la guardia de la Noche, Lyanna Mormont y Jorah Mormont, aún no se sabe qué acciones tomarán Jon Snow y Daenerys Targaryen. De manera que esta alternativa para acceder de forma gratuita a HBO Go te será de gran ayuda para no perderte el cuarto capítulo de la temporada final.