WhatsApp desaparece el modo oscuro en Android y decepciona a usuarios [FOTOS]

Era una de las funciones más esperadas por los usuarios en la próxima actualización de WhatsApp. Sin embargo, en WhatsApp Beta, versión de prueba de la aplicación, el dark mode ha sido desaparecido para Android, después de haber estado disponible en varias actualizaciones de Beta con la etiqueta ‘bajo desarrollo’.

Según las últimas informaciones publicadas por WABetaInfo, en su cuenta de Twitter, han eliminado cualquier tipo de referencia en la actualización 2.19.123 [de WhatsApp Beta Android]. Asimismo, se esperó que en la próxima actualización se vuelva a incorporar el modo oscuro, pero otra vez no hubo rastro de él.

I know that it might be very ironic, but WhatsApp has completely removed the dark mode (that was under development) in the Android app. 😅