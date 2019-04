WhatsApp: descubre el secreto de la aplicación y que aún no conocen los usuarios [FOTOS]

WhatsApp sabe que, ante un difícil competidor como Telegram, no puede dormirse en sus laureles, por lo que se reinventa constantemente y desarrolla nuevas funciones y herramientas para sus usuarios. La aplicación de mensajería instantánea cuenta con su propio canal interno que lleva su nombre y que aún no es visible para los internautas.

De acuerdo a las imágenes difundidas por WABetaInfo, se ha descubierto que WhatsApp ya tiene listo su propio canal de WhatsApp al mismo estilo de Telegram, ya que se trata de una característica que se inspira en los canales de dicha aplicación pero que todavía no está visible para el resto de usuarios.

Como se puede apreciar, el chat está automatizado y no está monitorizado por WhatsApp. En las imágenes también se revela que para contactar con el servicio técnico y realizar cualquier tipo de consulta, el usuario debería ir a Ajustes, Ayuda y luego pulsar en Contáctanos. Sin embargo, se indica que este canal no sería de servicio técnico, aunque no se descarta que más adelante se le añada esta función.

NEWS: WhatsApp has a secret official verified Business account!

They don't monitor messages right now, but it's likely that they will use it to support users.

Let's see in future to discover their plans! pic.twitter.com/AL5TowB1YZ