Facebook: estas son las contraseñas que tienes que evitar si no quieres ser hackeado [FOTOS]

Por falta de dedicación o por un motivo de recordación fácil, muchas veces solemos crear nuestras cuentas de redes sociales como Facebook, correos o tarjetas de pagos con claves inseguras. A continuación te damos a conocer la lista negra del Centro de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido con las 10 contraseñas más inseguras del mundo.

Este listado incluye 100.000 de las contraseñas más usadas y que han sido vulneradas por terceros en ciberataques globales. Sin duda, la contraseña más insegura es “123456”. Sin embargo, algunas personas creen que se la ponen díficil a los ‘hackers’ y usan la clave “123456789”, que viene a ser la segunda contraseña más insegura del mundo.

De acuerdo al informe, 23,2 millones de personas que fueron víctimas de un denominada “brecha de datos” utilizaron la clave “123456” en sus cuentas personales. Asimismo, 7,7 millones de usuarios usaron la sucesión de números “123456789”. En tanto, la tercera opción es la secuencia "qwerty", una sucesión de letras ubicada en el límite superior izquierdo de las teclas alfabéticas del teclado. Fue seleccionado por 3.8 millones de víctimas.

Este es el listado de las contraseñas más inseguras del mundo:

-123456

-123456789

-qwerty

-password

-111111

-12345678

-abc123

-1234567

-password1

-12345

Los datos fueron revelados por el experto australiano en ciberseguridad llamado Troy Hunt. Su sitio “Have I Been Pwned” permite a los usurios que no habitualmente no se manejan en el ámbito de los peligros de Internet, revisar si sus cuentas de mail, Facebook o WhatsApp fueron hackeadas.

En el listado de las peores contraseñas aparecen también términos muy comunes como “superman” o “pokemon”, o nombres como “carlos”, “maria”, “angela” o “gabriel”, escritos así, sin mayúsculas ni tildes. También existen otras contraseñas muy inseguras que no aparecen en el listado como cuando los empleados de una empresa utilizan el nombre de la compañía para acceder a plataformas personales o corporativas.