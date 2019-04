WhatsApp: evita las estafas y conoce cuáles son las más comunes [FOTOS]

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo. Sin embargo, esa misma demanda la convierte también en la más vulnerable y en el blanco principal de los ciberdelincuentes, que a través de diferentes modalidades de estafa buscan engañar a los usuarios. A continuación te explicamos cuáles son los más habituales.

Espiar WhatsApp. Miles de usuarios buscan información en Google sobre esto. Los ciberdelincuentes han aprovechado este interés y han creado una aplicación llamada WhatsApp Spy y que, en realidad, no es más que una de las principales estafas de WhatsApp. Es un app paralela a la oficial que, aunque promete espiar el WhatsApp de otros usuarios, no cumple con ello y además se dedica a robar datos y dinero de sus usuarios.

WhatsApp Gold. Si bien arrancó hace muchos años y ya no tiene la misma capacidad que antes para engañar a los usuarios, este tipo de estafa sigue siendo una de las más habituales. Promete funciones que la aplicación oficial no tiene. Sin embargo, no aumenta la biblioteca de ‘emoticonos’ de los usuarios ni ofrece el envío masivo de imágenes. Este engaño ha sido fabricado solo para conseguir nuestro número de teléfono y, de este modo, suscribirnos a un servicio de mensajes SMS premium.

Si no reenvías a todos tus contactos. Las cadenas de WhatsApp no son originales de la aplicación de mensajería instantánea, antes eran usadas en MSM Messenger, cuando nos aseguraban que el servicio cerraría nuestra cuenta si no reenviabamos el correo a una cierta cantidad de usuarios. Este tipo de estafa, por lo general, no busca un perjuicio con virus o robar información. Usualmente es una molestia para los usuarios y una manera de generar spam.

Cupones y falsos descuentos de supermercados. Nos ofrecen descuentos, ofertas o cupones con ‘x’ cantidad de dinero para utilizarlo en supermercados u otro tipo de tiendas. En estas estafas suelen pedir rellenar una encuesta. Sin embargo, se trata de un ataque de phishing en el que se suplanta la identidad de la gran superficie con la intención de robarnos datos personales.

Internet gratis sin Wi-Fi. Este tipo de estafa se aprovecha de que muchos usuarios llegan a fin de mes sin datos móviles contratado por el operador. Para engañar a usuarios se envía una invitación supuestamente exclusiva, para que pueda acceder a Internet gratis y sin redes Wi-Fi. Sin embargo, suscribe al usuario a un servicio de SMS premiun, o modifica su configuración DNS para un ataque de robo de datos personales.

Vuelos gratis o noches de hotel. Esta estafa es muy parecida a los cupones con descuento. Al usuario se le promete vuelos gratis, o noches de hotel sin costo, a cambio de rellenar una encuesta. La única finalidad de este tipo de formularios está en robar información personal a los usuarios.