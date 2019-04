Instagram añade nuevo formato de encuesta en las historias [VIDEO]

Instagram continúa actualizándose y en busca de una mayor interacción entre los usuarios, a partir de hoy 23 de abril, se podrá utilizar una nueva y divertida herramienta en las historias. La red social implementó un sticker que permite adivinar una pregunta mediante múltiples opciones.

El nuevo sticker fue anunciado por el propio Instagram a través de un video en su cuenta oficial de Twitter. En el tuit destacaron que la nueva función permite saber cuán bien lo conocen sus seguidores. Si hasta ahora podías hacer una pregunta a tus seguidores y esperar que respondieran sí o no, ahora puedes agregar hasta cuatro opciones en cada cuestionario, lo que te permite conocer un poco mejor las respuestas y de hecho sondear mejor a tus amigos sobre un tema determinado.

Para utilizar esta nueva herramienta, únicamente debes crear un historia y seleccionar el ícono de sticker, busque el formato “Cuestionario” y allí formule una pregunta, luego crea opciones para que sus seguidores y amigos voten.

Una vez formulada la pregunta en Instagram, el usuario podrá agregar más de dos opciones de respuesta y cambiar el orden de la opción verdadera. Además, el usuario puede escoger el color y la posición del cuestionario en la historia.

Si en caso no sabe qué preguntas realizar a tus seguidores en el cuestionario, Instagram ofrece la opción de ‘Dados’, que se encuentra bajo el quiz, donde podrás escoger algunas de las interrogantes que ofrece el app aleatoriamente.

Esta nueva actualización de Instagram ya está disponible en iOS y Android, de manera que no pasará mucho tiempo para que puedas disfrutar de esta nueva herramienta de la aplicación, que permite interactuar aún más con las famosas historias.

