Instagram: nueva modificación cambiaría de forma radical el uso de la red social [FOTOS]

Instagram viene probando una nueva modificación que no sería del agrado de muchos usuarios y sobre todo de los influencers. La red social plantea ocultar el contador de los “me gusta” en las publicaciones. Este cambio en la aplicación, propiedad de Facebook, podría variar su uso de forma radical.

Hay usuarios que se obsesionan con el número de corazones que logra un selfie, un paisaje o la foto de un desayuno, pero Instagram está considerando ocultar el contador de likes que muchas veces sirve de termómetro para ver si una publicación fue exitosa.

La desarrolladora Jane Manchun Wong, quien se dedica a encontrar funciones y seguridad vulnerable en Internet, anunció en su cuenta de Twitter que Instagram podría dejar de mostrar el contador de “me gusta”. Además subió imágenes para demostrar que la red social viene realizando estas pruebas.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN