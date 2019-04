Netflix: sigue estas recomendaciones para evitar que tu cuenta sea hackeada [FOTOS]

Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas para ver series y películas. Sin embargo, esta demanda también ha generado que se convierta en blanco de hackers que roban las cuentas de los usuarios y las venden a personas ajenas.

En algunos casos, los ciberdelincuentes envían un mensaje por e-mail y se hacen pasar por la plataforma audiovisual para robar la clave de sus clientes. En ese sentido, si recibes un e-mail de Netflix o cualquier otro servicio, cuyo asunto sea poco inteligible, lo mejor es dudar y pasar un antivirus.

Tampoco te confíes de un e-mail en inglés. Todas las comunicaciones que hace Netflix y compañías con sus clientes son en español, a no ser que el usuario haya cambiado sus preferencias dentro de la plataforma. También es recomendable comprobar la dirección mostrada en la barra de direcciones del navegador para verificar que no se trate de un dominio de dudosa credibilidad.

Panda Security señala que muchas veces en el mensaje enviado por los ciberdelincuentes se asegura que “si no completas el proceso de validación de tu cuenta tendremos que suspender tu suscripción de Netflix”. Se trata de una advertencia muy agresiva comercialmente. Es poco probable que una compañía seria como Netflix dé de baja a una cuenta por un presunto problema en su plataforma.

Si en caso das clic a este enlace, no te alarmes. Solo por el hecho de abrir el correo y acceder al enlace de la pagina falsa, el usuario no ha revelado ningún dato y no compromete la seguridad de tu cuenta. El problema viene cuando en esa página falsa introduces tus datos. En ese caso, puede que el cibercriminal acceda a tu cuenta, cambie la contraseña y no puedas acceder a tu servicio. En algunos casos, mucha gente tiene la misma clave para varias cuentas, por lo que esta acción puede ser un problema más grande.

La página oficial de Netflix también te aconseja sobre cómo saber si alguien está usando tu cuenta sin tu permiso. Puedes consultar su “actividad reciente” para comprobar los últimos títulos vistos. También existe un apartado llamado “último acceso”, que te permite saber la fecha y hora del acceso, el país, el estado y la dirección IP desde donde se utilizó el servicio streaming.

Si observas actividad extraña en tu cuenta y no te han robado ningún dispositivo con acceso a tu cuenta, Netflix te aconseja cambiar tu contraseña, así como cerrar sesión en todos los equipos en los que utilices este servicio streaming. “Este método de desactivación desconectará todos los dispositivos conectados actualmente a tu cuenta de Netflix, pero puede tardar hasta 8 horas en tener efecto”, se indica.