WhatsApp: conoce la nueva función que bloquearía las capturas de pantalla de los chats [FOTOS]

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería más popular en todo el mundo y a diario es utilizada por miles de personas que la prefieren debido a las facilidades de comunicación que ofrece. Así es como el servicio cuenta siempre con nuevas actualizaciones, las cuales buscan mantener a los usuarios satisfechos.

Continuamente, el servicio de mensajería instantánea está probando nuevas herramientas para mejorar la experiencia con la app. Y según un reciente reporte del sitio especializado WABetaInfo, en la última versión beta 2.19.106 de WhatsApp para Android, se ha descubierto una nueva funcionalidad oculta que podría generar polémica y posiciones encontradas entre los usuarios.

En búsqueda de mejorar la seguridad y privacidad dentro de la aplicación, los desarrolladores de WhatsApp están probando una nueva función en la versión para Android que impediría la posibilidad de realizar capturas de pantalla de las conversaciones.

No obstante, esta opción solo funcionaría en caso de que los servicios de autenticación y protección biométricos estén activados en nuestra cuenta de WhatsApp, es decir, si es que protegemos la aplicación con la configuración de bloqueo por huella digital. Esta característica conllevaría que la privacidad de los chats sea total.

En caso de la plataforma para iPhone, esta ya cuenta con funciones de Face ID y Touch ID para proteger los chats; sin embargo, no incluye la restricción de realizar capturas de pantalla a cualquier conversación. Aunque el bloqueo de screenshots aún está en fase beta y podría no lanzarse oficialmente, no se descarta la posibilidad que esta nueva función se aplique en un futuro para todas las versiones de WhatsApp.