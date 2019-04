Game of Thrones: Spotify lanzó 7 playlist exclusivas de la serie de HBO [VIDEO]

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenó este fin de semana y Spotify se unió a la celebración mundial del regreso de Juego de Tronos con el lanzamiento de siete listas de reproducción exclusivas de la serie y aprobadas por HBO.

Además, en colaboración de David Benioff y DB Weiss, los creadores de la ficción basada en los libros de George R.R. Martin, Spotify lanzó una lista de reproducción titulada “Game of Thrones: The End Is Coming”, la cual cuenta con 50 canciones seleccionadas personalmente por los productores del programa de televisión.

Esta lista de reproducción busca incrementar tu experiencia con la historia y sumergirte totalmente en el mundo de Juego de Tronos. "Estábamos buscando canciones que nos hicieran sentir de la misma manera en que nos hizo sentir el show", expresó David Benioff a Spotify.

Pero esta no es una playlist cualquiera. En el listado de canciones que encontraremos en la plataforma de Spotify oculta información reveladora sobre la serie. Según Benioff y Weiss, declararon en su blog que “la respuesta sobre el final está 100% oculta en la playlist. Nadie nos cree, pero es cierto”. ¿Quién será capaz de acertar el final de la historia con esta premisa?



Por otro lado, en la plataforma de streaming también podemos encontrar que más de 250 mil usuarios han creado sus propias listas de reproducción temáticas alusivas a la serie, siendo ‘Light of the Seven’ la canción con más reproducciones desde inicios del 2016, melodía que forma parte de la banda sonora de Game Of Thrones compuesta por Ramin Djawadi.

A continuación te compartimos el listado con las siete playlist que Spotify ha creado, que incluyen canciones basadas en el viaje de cada familia en el Juego de Tronos: