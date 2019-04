Instagram: 8 configuraciones de privacidad de la aplicación que debes conocer [FOTOS]

En la era de las redes sociales, Instagram se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas para publicar todos los detalles de nuestras vidas, en donde la privacidad juega un papel importante. La aplicación ofrece un conjunto de configuraciones de privacidad que no todos los usuarios la conocen.

Para tener un perfil privado en tu cuenta de Instagram. Por defecto, las cuentas en la aplicación son públicas, es decir, cualquier persona pueden ver tus fotos, darle ‘me gusta’ o comentar sobre ella. Sin embargo, tienes la opción de poner tu perfil en privado. Para ello debes ir a configuración y activar el ‘botón’ de cuenta privada.

También puedes eliminar a un seguidor en tu cuenta de Instagram. Si en tu lista de seguidores tienes un contacto “no deseado”, antes se tenía que bloquear a esos usuarios, ahora puedes eliminar seguidores manualmente con un solo toque. Ellos no serán notificados al respecto.

Desactivar estados de la actividad y el punto verde en Instagram. Esto muestra el último tiempo activo de las personas con quien has tenido comunicación directa. Recientemente se ha implementado el indicador de “estado en línea”, cuando una persona está en línea verá un punto verde al lado de su nombre en mensajes directos.

Bloquear comentarios en Instagram. Cuando a una persona no le gusta un video o una foto que publicaste, estos recurren a los insultos en los comentarios. Esta aplicación te da la opción de desactivar los comentarios. Puedes hacer esto para todas las publicaciones desde configuración general e incluso puedes hacerlo para publicación individual.

Detener mensajes directos. Todos en Instagram pueden enviarte mensaje, ya sea que te sigan o no. Sin embargo, los mensajes de personas que no sean tus seguidores se guardarán en una carpeta especial. Desafortunadamente, Instagram no te permite detener esos mensajes directos para mensajes normales, pero puedes restringir los mensajes para las historias. Aquí tendrás que elegir entre tres configuraciones para la respuesta de los mensajes en historias.

Desactivar compartir publicaciones en historias de Instagram. Si tienes un perfil público, cualquier persona puede compartir tu publicación en sus historias. Si bien es posible que algunas personas no tengan problemas con esto, si tú no estás satisfecho con esta función puedes desactivarla.

Ocultar historias. Instagram ofrece diferentes opciones de privacidad para las publicaciones o historias. Si bien no puedes cambiar la privacidad de las publicaciones individuales, puedes personalizar la privacidad de las historias, es decir, puedes ocultar las historias de seguidores específicos.

Aprobar publicaciones etiquetadas. Instagram tiene una sección separada para fotos y videos etiquetados y cuando una persona te etiqueta en una foto, esta se agrega automáticamente a tu perfil. Si no te agradan las fotos en las que te han etiquetado, debes aprobar las publicaciones etiquetadas. Una vez que las apruebes se agregarán a tu perfil.