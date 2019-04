Smartphone: recupera las fotos borradas de tu iPhone o Android con este truco [VIDEO]

A quién no le ha pasado que por algún descuido ha borrado fotos o videos de su smartphone y no sabe cómo recuperarlo. No te preocupes, no todo está perdido. Existen algunas alternativas de solución que puedes poner en práctica para que logres traer de vuelta tus archivos. Además, te compartiremos algunos consejos para evitar que te vuelva a pasar.

Hay que tener en cuenta que existen más posibilidades de salvar las fotos o videos de tu smartphone si es que no han sido eliminados hace mucho tiempo. Así que procura traer tus archivos de vuelta ni bien ocurra el percance.

Antes de descargar cualquier app, en primer lugar busca en la galería de fotos de tu teléfono si tienes una carpeta llamada ‘Papelera’. Ahí podrás encontrar los archivos que hayan sido borrados hace poco y solo necesitarás seleccionar las que quieras restaurar para que regresen a su carpeta original.

En los iPhone encontraremos, dentro de la carpeta ‘Otros álbumes’ una etiquetada como ‘Eliminado’, que guarda los archivos íntegros durante un mes. Para recuperar el contenido, solo deberás seleccionar la foto o video en cuestión y pulsar en ‘Recuperar’.

En el caso tu terminal no cuente con una papelera, toca recurrir a las aplicaciones. Estas acceden a la memoria caché y las miniaturas, no se podrán recuperar las fotos originales pero tendrás al menos una versión más pequeña del archivo.

DiskDigger

Al brindarle permiso para acceder al almacenamiento del teléfono, la aplicación analizará toda la memoria interna del móvil. Eso sí, dentro de los resultados de búsqueda obtenidos, se encontrarán tanto los archivos eliminados como los que no. Por lo que solo queda darnos a la tarea de buscar entre las fotos cuál es la que deseábamos recuperar.

Dumpster

La aplicación, para que realmente te sea útil, tendrá que haber sido instalada antes de que haya ocurrido la pérdida del material, ya que crea un back up interno. Ahí es donde busca los archivos que deseas recuperar.

Prevención

Para que no te vuelva a pasar, existen dos sencillas alternativas: una es usar un servicio de almacenamiento en la nube para que sincronices los archivos que se almacenan en tu móvil y se guarde una copia de seguridad. Y la segunda opción es descargar todo el material de tu teléfono a tu computadora cada cierto tiempo.

Muchos de los terminales Android vienen por defecto con la aplicación Google Fotos. Esta útil herramienta nos permitirá copiar toda nuestra galería fotografía en la nube de Google. Esta se sincroniza periódicamente cada que agregamos nuevo contenido y si llegamos a borrar alguna foto o video del smartphone, encontraremos el archivo en esta app.

Además, Google Fotos también cuenta con una papelera que tiene una función similar a la que hay en nuestra computadora. Allí van a parar todos los archivos eliminados y se quedan ahí durante un periodo de tiempo, antes de ser borrados por completo. Así que asegúrate de revisarla en caso quieras restaurar algo.

En los dispositivos de Apple, todos los archivos se sincronizan a través de iCloud, su plataforma de almacenamiento en la nube. Aquí se guarda de forma segura tus fotos, videos, documentos música y demás, y los mantiene actualizados conforme se agregue más contenido al teléfono. Así tienes la posibilidad de encontrar dentro de la app cualquier archivo borrado del móvil.

Entérate más en el siguiente video: