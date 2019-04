¡Atención! Facebook, Instagram y Messenger dejarán de funcionar en estos dispositivos a finales de abril [VIDEO]

Facebook ha brindado unas declaraciones que alarmaron a millones de usuarios alrededor del mundo. Trascendió que la empresa de Mark Zuckerberg ha determinado despedirse de sus aplicaciones más simbólicas: Instagram, Messenger y Facebook; esto en dispositivos Windows Phone.



Las declaraciones que remecieron en redes sociales fue realizada por un portavoz de Microsoft quien mantuvo una entrevista con “Engadget” e indicó que Facebook finalizará su soporte para sus aplicaciones en Instagram, Messenger, además del mismo Facebook a partir del próximo 30 de abril.







La consecuencia inmediata para los usuarios que utilicen dispositivos Windows Phone es que ingresen al navegador del móvil cada vez que deseen navegar o publicar en Facebook, Messenger e Instagram.



“Los usuarios de Windows Phone en Reddit dijeron que recibieron una notificación que dice que Instagram retirará su aplicación el 30 de abril. Facebook, Instagram y Messenger se encuentran entre las mejores aplicaciones gratuitas de Microsoft Store, pero no está claro a cuántos usuarios activos afecte”, se desprende del artículo publicado por Engadget.

Asimismo, en el último trimestre del 2017, WhatsApp ya no permitía la admisión de nuevos usuarios en Windows 8.0 y BlackBerry OS, aunque la aplicación siguió continuando disponible en los móviles que ya estaban inscritos como usuarios.



Además, para muchos especialistas en el tema declaran que la salida de Facebook, propietario de Instagram, no debería generar sorpresa ya que es sabido que la última versión de Windows 10 Mobile, la 1790, deje de contar con Microsoft como soporte en diciembre de este año.



Engadget enfatiza que los usuarios de Facebook, Instagram y Messenger no pueden desatender lo evidente: sus equipos móviles ya no cumplen con el principal rol de un aparato de esta clase: hacer que su vida sea un tanto más sencillo.



La noticia sorprendió enormemente en redes sociales ya que los internautas exhibieron su sorpresa con las declaraciones.