Apuesta por la prensa digital

Por contenidos de calidad

Gabriela Patrón, autora del blog “Geek & Chick”.

El 25 de marzo, en el teatro Steve Jobs en California, Apple anunció los nuevos servicios que ofrecerá a los usuarios de sus dispositivos. Entre ellos destaca Apple News, una suscripción mensual para acceder a más de 300 revistas por solo 9,99 dólares. Entre los títulos más importantes se encuentran The Wall Street Journal, The New Yorker, National Geographic y Vogue. El servicio solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, pero buscará expandirse. Aún no se confirmó si dicha suscripción dará acceso a la revista completa o un contenido adaptado para Apple News. Sin lugar a dudas, es una apuesta interesante de ambas partes para ofrecer contenido de calidad más allá del papel.

Nuevo concepto para leer

Juan Carlos Luján, Prof. Taller de Period. Digital UPC.

Apple acaba de lanzar Apple News Plus, servicio que promete cambiar el concepto de leer noticias gratis. Por US$ 9,99 se podrá revisar más de 300 revistas y diarios desde una pantalla móvil o PC. Tim Cook lo presentó junto con otros servicios (https://bit.ly/2UW44m4) expresando su respaldo al periodismo de calidad. A diferencia de Facebook y Google, que promueven cualquier publicación digital y ganan por la publicidad, Apple News es selectivo y no rastrea la navegación de los usuarios. Esto hace recordar a iTunes, cuando el 2001 comenzó a vender canciones en línea. Revolucionó la industria de la música con pagos justos para los creadores de contenidos. Esperamos lo mismo en la industria del periodismo.