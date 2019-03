Apple TV+ y Apple TV Channels: detalles de los servicios streaming que competirán con Netflix [VIDEO]

Es oficial, Apple se ha convertido en el competidor de Netflix y Amazon tras lanzar en el Apple Keynot 2019, realizado en el teatro de teatro Steve Jobs, sus nuevas propuestas de servicios streaming. Las reciente apuesta de la compañía de la manzana se han denominado como Apple TV+ y Apple Channels. ¿Cuánto cuesta y desde cuándo lo podrás usar?

Lo primero que debes saber de Apple TV+ y de Apple Channels es que son diferentes y a la vez se complementan. Apple intenta incursión en los servicios de contenidos originales y también de streaming de películas, tal como lo hace Netflix, HBO, Fox y Amazon.

El director Steven Spielberg fue el encargo de presentar Apple TV+ en el Keynot 2019, este servicio pretende generar contenido original de cine y televisión que estará disponible a los usuarios por medio de la aplicación de Apple TV que se podrá instalar en todos los dispositivos como los Smart TV de diversas marcas registradas.

Todavía no se da a conocer las series que se transmitirán, pero ya se habla de que serán 'Little Voice', 'The Morning Show', entre otros más. Usuarios podrán acceder al servicio de streaming a partir de mayo y por el momento solo estará funcional para las Mac. Además, el contenido se podrá ver online y tendrá la posibilidad de descargarse para reproducirlo offline.

Por su parte, por medio de Apple TV Channels se podrá ver series, películas y hasta programas de televisión por medio de streaming, tal como funciona Netflix. Las recomendaciones de contenido serán dadas por expertos de todo el mundo con ayuda de un algoritmo.

Por la plataforma se transmitirá contenido original de Apple y estos podrán ser solicitados desde los teléfonos, televisores, laptop por medio de Siri. Apple TV Channels se alojará dentro de la aplicación de Apple TV y todavía se desconoce el precio de suscripción.

Por ahora, el nuevo servicio de streaming está disponible desde hoy en 10 países, y esto se masificará a 100 en los próximo meses. Voceros de Apple indicaron que la plataforma se expandirá a televisores de Samsung, LG, Sony o VIZIO.

Conoce los rostros que le darán vida a Apple TV+ y a Apple TV Channels: