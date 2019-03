WhatsApp: si utilizas estas aplicaciones serás suspendido del servicio [FOTOS]

WhatsApp lleva poco tiempo tras los pasos de los clientes no oficiales para sancionarlos, y pese a que no había una postura oficial contra las aplicaciones que añaden funciones especiales, ahora la compañía rechazará su uso, 'baneando' la cuenta de las personas que intenten usarlas.

La compañía perteneciente a Facebook, ha dado alguna luz sobre el hecho actualizando su página de preguntas y respuestas. WhatsApp indica que si un usuario ha sufrido la restricción de su cuenta temporalmente por usar una aplicación no oficial, deberá bajarse la app oficial.

Esto es lo que dice la aplicación en su nueva actualización de preguntas y respuestas: "Si recibió un mensaje en la aplicación que indica que su cuenta está 'temporalmente prohibida', significa que es probable que esté utilizando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si este es el caso, debe descargar la aplicación oficial para continuar usando WhatsApp."

Además continúa señalando qué aplicaciones se deben evitar: "Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales están desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de servicio. WhatsApp no ​​admite estas aplicaciones de terceros porque no podemos validar sus prácticas de seguridad.

Por lo que si usan WhatsApp Plus y GB WhatsApp, lo más probable es que pronto tus cuentas sean suspendidas parcialmente y debas bajarte la aplicación oficial de WhatsApp.