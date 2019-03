YouTube: usuarios reportan caída de la plataforma de videos más popular del mundo [FOTOS]

YouTube, la plataforma de videos más popular del mundo sufrió una gran caída en diversas ciudades del mundo, lo que provocó distintas reacciones en las redes sociales, algunos lo tomaron con humor, mientras que otros buscaron los motivos reales que llevaron a este inesperado fallo que se produjo hoy a las 9:40 p.m. aproximadamente.

En Facebook, Twitter y otras redes sociales, cientos de usuarios han mostrado su angustia y preocupación por esta inesperada caída que ya lleva varios minutos. Aquí te contamos todo lo que está pasando con dicha plataforma de videos.

En el portal digital ‘Downdetector’ se reportó varias alertas sobre la caída de YouTube en Estados Unidos, donde el problema fue mucho mayor puesto que se reportó problema de inicio de carga y de visualización de los videos almacenados en dicho portal.

Sin embargo, esto no es todo ya que en países como Japón también se reportaron problemas críticos al intentar reproducir videos en YouTube; además, también existen otras ciudades que se han visto afectadas, como el Perú donde hay problemas para compartir algún video compartido en esta red social.

Esta es la primera caída que ha sufrido YouTube en lo que va del 2019 y ha afectado a millones de usuarios que utilizan esta plataforma para escuchar música y ver todo tipo de videoclips para entretenerse. Las razones de esta caída aún no se han revelado pero se estima que se trata de un colapso leve que ya se está solucionando.

En Twitter, cientos de usuarios han mencionado que al ingresar a YouTube, la plataforma arroja el mensaje: "500 Internal Server Error" al iniciar los videos, por lo que un grupo de técnicos del famoso sitio web están trabajando para resolver el problema.

@YouTube ads are showing a 500 internal server error now. Is it a new bug? pic.twitter.com/Y0ApoTnljj