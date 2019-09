¿WhatsApp es realmente una red social o solo un chat de mensajería?

¿Es WhatsApp una red social como Facebook de Mark Zuckerberg? La popular aplicación ha implementado a lo largo de los años distintas opciones que ayudan a ampliar su concepto y que se exceda la definición de servicio de mensajería instantánea.

La inclusión de los estados de WhatsApp en el que puedes compartir momentos o historias como en Instagram y Facebook lo acerca para muchos a ser una red social. ¿Pero en realidad lo es? En esta publicación lo explicamos.

PUEDES VER Crea tus propios stickers de WhatsApp con tus fotos en tu celular

Al descargarla en tu dispositivo móvil aparece una descripción del producto. Estas son las especificaciones: "WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería gratis, disponible para Android y otros teléfonos inteligentes. Usa la conexión a internet (4G/3G/2G/EDGE o Wi-Fi cuando sea posible) de tu teléfono móvil [...] Puedes enviar mensajes y realizar llamadas a tus amigos y familiares. Úsalo en vez de SMS para enviar y recibir mensajes, fotos, videos, documentos, mensajes de voz, y para realizar y recibir llamadas."

Si bien se puede notar que WhatsApp realiza en el presente diversas funciones similares a una red social, no es una aplicación propiamente dicha. Tampoco permite pertenecer a grandes comunidades o leer informaciones, opiniones o apreciaciones de personas desconocidas.

Seremos precisos: En WhatsApp no se puede tener una red de seguidores o "amigos" y los estados que uno publica solo lo pueden visualizar los contactos que tienes añadidos. Asimismo, en redes sociales como Facebook puedes pertenecer a grupos virtuales sobre un determinado tema o afición, cuyo límite de integrantes es ilimitado; en cambio en la red de mensajerías solo puedes ser parte de grupos con menos de 500 personas.

A la vez, en espacios como Twitter puedes tener acceso inmediato al perfil de cualquier persona (sea famosa o no) poniendo su nombre (o nombre de usuario) en el buscador. Otro ejemplo: Si eres fanático del músico Myles Kennedy de la banda Alter Bridge, podrás encontrarlo en Twitter con solo poner su nombre y ver todas sus publicaciones. En cambio, para poder interacturar desde WhatsApp con el cantante deberás tener su número telefónico y él también deberá agregarte entre sus contactos.

¿Cuáles son las ventajas de WhatsApp?

-No hay límites de mensajes que puedes enviar. Solo necesitas contar con internet.

-Desde hace un tiempo, se incluyó la opción de abrir tu cuenta de WhatsApp desde una computadora. Para las personas que no gustan de escribir con el teclado del celular, esta es una gran ventaja. Asimismo, si te han enviado un video con peso alto y tienes poco almacenamiento, puedes descargar dicho archivo desde la PC y, por supuesto, si es un clip verlo en mejor tamaño.

-Distintas empresas y medios periodísticos han incluido su número de WhatsApp como número de contacto directo con sus clientes o lectores. El fin es una comunicación más directa y detallada sin necesidad de estar hablando por teléfono. A su vez, la aplicación permite el envío de fotografías o videos, lo cual a veces es necesario para reforzar los discursos respecto a un determinado tópico del cliente o empresa.

-Los mensajes tienen cifrado extremo. WhatsApp trabaja mucho en el servicio de privacidad para que no haya forma de que alguien pueda acceder a tus mensajes desde un hack. De acuerdo al portal orange.es "esto significa que cuando envíes un mensaje a un contacto de tu agenda, solo tú y el receptor pueden tener acceso a la conversación, incluyendo imágenes, videos, mensajes de voz y documentos. Ni siquiera el desarrollador podrá ver el contenido."

PUEDES VER DESCARGAR MÚSICA MP3 GRATIS de forma fácil y rápida para celulares

¿Cuáles son las desventajas de WhatsApp?

-Cuando efectúas una llamada o videollamada con datos propios, corres el riesgo de gastarlos en demasía. Por ello, es recomendable hacerlas cuando estés conectado a una red de Wi-Fi.

-Si te roban tu equipo celular, cualquier persona podrá revisar todas tus conversaciones en caso no le hayas puesto una clave a tu aparato o no lo has configurado para que solo reconozca tu huella, pese a que instales el WhatsApp en otro nuevo equipo. En cambio, tú puedes cerrar la sesión de tu Facebook abierto del celular robado desde una pc.

-Te pide constantes actualizaciones y cada vez la aplicación puede pesar más. En consecuencia, tu celular puede trabajar un poco más lento.

-Cada cierto tiempo se reportan las famosas "caídas de WhatsApp" en todo el mundo. Los mensajes no llegan a su destinatario en el momento preciso. Una coordinación laboral podría retrasarse con ese problema.

-Los mensajes bromas. Millones de personas han caído en distintos chistes pesados realizados por sus contactos. Reciben videos que aparentan tratarse de un determinado tópico, y el clip podría tener como audio un gemido de una mujer con alto volumen. En las noticias se ha podido ver que muchos usuarios han padecido de esa broma en los peores momentos. Le ha pasado hasta a políticos que en plena sesión han terminado avergonzados por la situación.