WhatsApp: aplicativo de mensajería registró caída a nivel mundial

No, no es tu celular, es WhatsApp. Durante los últimos minutos, miles de usuarios reclamaron, a través de las redes sociales, que el aplicativo de mensajería no estaba funcionando. Y es así. La aplicación se cayó a nivel mundial, por lo que viene presentando problemas y molestias en las personas.

A través de las redes sociales, los miles de cibernautas han informado sobre esta caída de último momento. Por el momento no se saben los los motivos que presenta WhatsApp, sin embargo, todo apunta a que se trataría de un fallo generalizado en todo el continente.

A través de Twitter, los miles de usuarios mencionaron la caída del aplicativo, así como los diferentes medios a nivel mundial. Por otro lado, el portal web DownDetector registró un pico de reportes y pronunciamientos de las personas en la última hora.

Como se puede ver en el mapa, las zonas afectadas son principalmente Brasil, México, así como la costa este de Estados Unidos. Si bien en nuestro país es muy poco, los usuarios mostraron su molestia en masa.