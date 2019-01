ReplyASAP, la app que obliga a los hijos a responder el celular a sus padres

Harto de que su hijo no responda sus mensajes, Nick Herbert, un padre de familia de Reino Unido, creó ReplyASAP, la app que será la solución de muchos padres en el mundo.

La app para móviles Android obliga al receptor a responder. Para ello, envía un mensaje que bloquea la pantalla de este último y activa la alarma del móvil, así esté en silencio. Asimismo, se queda en la pantalla del destinatario hasta que éste responde o lo cancela, confirmando así que ha leído el mensaje.

Vale recalcar que "ASAP" son las siglas de "as soon as possible", lo que se traduce en "tan pronto sea posible".

Nick Herbert compartió la historia de esta app en el sitio web de la aplicación. "Nació de frustraciones personales de mensajería actuales luego de comprarle a mi hijo Ben un teléfono inteligente", escribió el desarrollador. "Sin embargo, lo que pensé que era una solución se convirtió en un problema diferente", agregó.

“Debido a que el teléfono era 'inteligente', podía jugar juegos y ver videos en el. Así que invariablemente mantiene su teléfono en silencio para que yo no lo sepa ", sostuvo el padre de familia. Mientras que ReplyASAP cuesta un poco más de US$1, la versión gratuita brinda la posibilidad de conectarse con un dispositivo. Por otro lado, la versión platinum permite conectarla hasta con 20 números celulares.

La aplicación no se salvó de las críticas

Sobre los comentarios de muchos usuarios acerca del posible uso de la app en parejas y otras relaciones que vayan más allá de los padres e hijos, el desarrollador de Reino Unido expresó que "la aplicación no se debe imponer y debe haber un acuerdo entre las dos personas que la usan".

Para Google Play, ReplyASAP solo está disponible en inglés, pero se espera que pronto se lance una versión en español. Con respecto al sistema iOs, algunas funciones de la app no se ajustan a los políticas de Apple. Por ello, Herbert anunció que trabaja en una edición que permita llegar a los iPhone.