Spotify: plataforma incluye música de la última película de ‘Yu-Gi-Oh!’

Sin duda alguna Spotify se ha convertido en la aplicación más usada por miles de usuarios al rededor del mundo cuando se trata de escuchar música, esto es gracias a la gran variedad de géneros musicales con los que cuenta, complaciendo así hasta los gustos más exigentes.

Pero para nadie es un secreto, que muchas veces para los fanáticos del anime y de la música japonesa se les hace difícil encontrar una playlist adecuada, ya que lamentablemente Spotify casi no cuenta con música anime, pero esto parece haber cambiado ligeramente

Recientemente el servicio de streaming Spotify ha agregado a sus servidores una genial lista con la banda sonóra del recordado anime ‘Yu-Gi-Oh!’, complaciendo así el pedido de miles de fanáticos del Anison, quienes se han mostrado alegres con la noticia.

Para ser más exactos, la lista musical que se ha agregado es la de la última película estrenada ‘Yu-Gi-Oh: The Dark Side Of Dimensions’, que lleva por nombre “Music to Duel By”, que cuenta con 57 temas que fueron adaptados por 4Kids para la versión de EE.UU.

Yu-Gi-Oh !: The Dark Side of Dimensions

La película que conmemora los 20 años del anime, fue lanzada en el año 2016. Cuenta los hechos sucedidos años después del final de la serie, cuando Yugi y compañía están viviendo el día a día de manera normal, hasta que se ven perturbados por la presencia de personas que buscan obtener poder a través de los juegos de las sombras, pero ahora los protagonistas tendrán que enfrentar a los peligros sin la ayuda del faraón Atem.

El anime original fue creado por Kazuki Takahashi y se estrenó en el año 1996, contando las aventuras de Yugi Mouto quien junto a sus amigos viven una serie de aventuras que giran en torno a un famoso juego de cartas.

Mira aquí el intro del recordado anime