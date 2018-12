Photoshop tiene un nuevo rival con el que podrás eliminar fondos de forma muy sencilla [FOTOS]

No hay duda de que Photoshop es la herramienta de edición fotográfica más famosa en todo el mundo; sin embargo, su precio y la dificultad de algunas de sus opciones generan que muchas personas 'tengan miedo' de usar este software para tareas sencillas.

Por ejemplo, en caso quieras quitarle el fondo a una fotografía con Photoshop, tendrás que seleccionar todo el borde de la imagen con la herramienta puntero, un trabajo que puede tomarte muchos minutos; sin embargo, hay una forma más fácil.

No, no estamos refiriéndonos a la herramienta 'varita mágica' de Photoshop, ya que su acabado no suele ser muy bueno, sino a un programa online llamado 'Remove.bg', con el que podrás quitar el fondo de cualquier imagen en cuestión de segundos.

Lo único que debes hacer es entrar a este enlace, luego subir la imagen y esperar aproximadamente 5 segundos para que sea procesada. Eso sería todo, ya tendrás tu foto sin el fondo y podrás descargarla en formato PNG.

Vale resaltar que, en caso tengas una fotografía de mala calidad o con poca iluminación, esta herramienta que ha sido catalogada por muchos como el 'rival' del Photoshop, no funcionará, así que opta por fotos con buena resolución.