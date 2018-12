Facebook permitió que Netflix y Spotify leyeran todos tus mensajes sin autorización [VIDEO]

Facebook Inc. lo hizo otra vez. La compañía pionera de las redes sociales y de propiedad de Mark Zuckerberg se encuentra en graves problemas a raíz de una reciente investigación periodística realizada por el diario estadounidense The New York Times, este revela que Facebook compartió que Netflix y Spotify accedieran a mensajes privados de los usuarios.

Según la denuncia de The New York Times, Facebook habría permitido que los datos personales de sus usuarios, sobre todo los mensajes privados, sean utilizados por otros gigantes tecnológicos como Netflix, Microsoft, Amazon y Spotify, entre otros más.

El informe periodístico reveló que la compañía de Mark Zuckerberg, usó como modelo de negocio la venta de los datos personales de centenares de usuarios sin consentimiento. Por ejemplo, la compañía autorizó leer 'los mensajes privados' de las personas a Netflix y a Spotify, si es que las cuentas se encontraban vinculadas con los perfiles de Facebook.

De acuerdo al diario neyorquino, que tuvo acceso a centenares de documentos internos de Facebook, el modelo de negocio de la empresa se basó a través de la publicidad, es decir, diversas compañías vieran desde la lista de amigos, número telefónico, historial de búsqueda; leer, escribir y borrar los mensajes privados de los usuarios, incluso ver a todos los participantes de un chat.

Hasta el momento, representantes de Netflix y Spotify han negado las acusaciones; sin embargo, el director de privacidad de Facebook, Steve Satterfield, indicó que ninguno de los acuerdos realizados por la compañía con otras empresas no violó los acuerdos de privacidad o los compromisos con los reguladores federales.

Son 150 compañías involucradas en este reciente escándalo tecnológico que se habrían beneficiado con los datos de un buen porcentaje de los 2,200 millones de usuarios que tiene Facebook.

Mira aquí el reporte: