WhatsApp: ya no podrás enviar cadenas a tus contactos por drástica medida de la aplicación

Una nuevo modificación llegará a WhatsApp. Hace algunos meses el aplicativo sufrió una polémica actualización, la se enfocó en los mensajes que usuarios reenviaban todos los días a sus contactos. La medida surgió a raíz de la propagación de noticias falsas o "fake news" que albergaba la aplicación y las consecuencias mortales que trajo en una localidad de la India.

Para evitar el "spam" y las "cadenas", WhatsApp tomará otra drástica medida que se concentrará netamente en los 'mensajes reenviados" de cada usuario. Seguramente has notado que cuando envías un mensaje recibido de otro contacto, este contiene un aviso de 'reenviado'; pero ese detalle no limita su propagación.

Resulta que después que WhatsApp lance una nueva actualización, ya no será posible reenviar los mensajes la cantidad de veces que uno desee. La plataforma restringirá el número de textos, fotos, videos, y enlaces adjuntos, que los usuarios pretendan compartir a sus contactos.

A través de Twitter, WABetaInfo, sitio que constantemente filtra las novedades de los aplicativos, informó que WhatsApp limitará a los usuarios el reenvío de mensajes a solo cinco contactos.

La plataforma, de propiedad de Facebook, aún no tiene fecha para lanzar la actualización que cambiará la interacción de sus usuarios.

NEWS:

Forward message limit: 20 ➡️ 5 in all countries (before it was only in India).