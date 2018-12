WhatsApp: así puedes escuchar las notas de voz que envían tus amigos sin que ellos lo sepan [FOTOS]

Lee y aprende. Si quieres escuchar una nota de voz que te enviaron por WhatsApp, pero no quieres que tu amigo se entere, es decir, que no le salga el doble check azul, entonces tienes que aplicar este sencillo truco secreto que nadie conoce.

Hace varios años, WhatsApp lanzó el doble check azul, una polémica característica que enojó a muchos usuarios, quienes ya no podían ignorar los mensajes de sus amigos, ya que si aparecía esta marca, significaba que leyeron el chat.

En la actualidad, el doble check azul se puede desactivar, de esta forma, puedes leer los mensajes de WhatsApp sin problemas; sin embargo, esto no sucede con los audios, ya que si los escuchas aparecerá irremediablemente.

Si quieres aprender este truco, que solo está disponible para dispositivos Android, lo primero que debes hacer es descargar Opus Player (puedes encontrarla aquí). Una vez instalada la aplicación en nuestro smartphone, podremos reproducir los mensajes de WhatsApp.

De esta manera, no saldrá el doble check azul en WhatsApp, ya que no escuchaste el audio desde la aplicación de mensajería, sino desde una app externa. En caso no quieras instalar esta aplicación, existe otro método que es un poco más complicado.

En vez de reproducir el mensaje de voz de WhatsApp, lo que tienes que hacer es reenviarlo a otra aplicación de mensajería, nos referimos a Telegram, una vez que lo hayas hecho podrás escuchar el audio que tus amigos te enviaron.